Futebol Em fim de contrato com a Lazio, brasileiro Felipe Anderson é alvo da Juventus Jogador tem vínculo com time de Roma somente até o meio deste ano

O brasileiro Felipe Anderson pode estar perto de trocar de clube na Itália. Isso porque a Juventus tem interesse na contratação do jogador, que tem contrato com a Lazio apenas até o fim desta temporada, em junho, e já recusou uma série de ofertas para renovar seu contrato — a última delas, um acordo até 2028, com vencimentos na casa dos 3,5 milhões de euros líquidos por temporada.

Segundo o jornal italiano Calcio Mercatto, no entanto, a pedida do jogador estaria na casa dos 4 milhões de euros, o que tem impedido um acordo entre as partes. As negociações seguem.

Por conta disso, a Juventus observa de fora a negociação, com o intuito de assinar com o jogador de maneira gratuita, o que poderá ser feito ou por um pré-contrato a partir de agora (mas com o atleta se juntando ao elenco bianconero apenas em julho) ou com uma assinatura em definitivo após o término do vínculo.

Outro ponto que viabilizaria a negociação é a má fase do jogador, o que faz com que a Lazio recuasse e não cedesse à pedida financeira do meia. Nesta temporada, Felipe Anderson marcou apenas um gol, em outubro do ano passado, mas ainda assim não perdeu a condição de titular no time do técnico Maurizio Sarri.

De acordo com outro jornal do país, o Tutttosport, é pouco provável que a Juventus faça algum investimento no atleta nesta janela, mas a avaliação do clube sobre o jogador é positiva. Segundo a publicação, o jogador é considerado experiente (completou recentemente 300 jogos pela Lazio) e se integraria bem com os atletas da base do time.

Na Europa, o jogador, revelado pelo Santos, também atuou por West Ham, da Inglaterra, e Porto, de Portugal. Felipe Anderson também chegou a ser convocado pela seleção brasileira, pela qual atuou em duas partidas.

