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Tênis

Em final brasileira, pernambucano João Reis vence Thiago Wild na final do Challenger de Antofagasta

Recifense venceu duelo por 2 sets a 1, neste domingo (11), no Chile

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João Lucas Reis conquistou o Challenger de Antofagasta, no ChileJoão Lucas Reis conquistou o Challenger de Antofagasta, no Chile - Foto: Divulgação/@joaolreis

Pernambuco vem subindo no ranking mundial do tênis. Neste domingo (11), em Antofagasta, no Chile, João Reis venceu o paranaense Thiago Wild na grande decisão do Challenger 75 e segue na sua caminhada no circuito internacional. 

Em um pouco mais de duas horas de disputa, o recifense venceu pelo placar de 2 sets a 1 (7/6, 1/6 e 6/2). Esse foi o maior título do atleta local e agora ocupará a posição 183º do mundo, seu melhor ranqueeamento na carreira. 

Essa foi a segunda final de João Reis em um Challenger em menos de um mês. Em setembro, o pernambucano foi vice-campeão da etapa em Tulln, na Áustria. 

Também na atual temporada, o pernambucano representou o Brasil na Copa Davis, além de ter participado das etapas qualificatórias do Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. 

João é o quarto melhor brasileiro no ranking da ATP, atrás somente do próprio Thiago Wild, de Gustavo Heide e João Fonseca. 

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