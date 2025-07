Em final pernambucana, Português vence Sport e conquista Brasileiro de Handebol

A- A+

O FMO/Português venceu o Sport Recife por 35 a 19, no último domingo (27), e conquistou seu 15° título do Campeonato Brasileiro de Clubes Adulto Feminino de Handebol, no Ginásio da UFBA, em Salvador (BA).

O destaque da vitória do Luso foi Raquel Ladeia, que marcou quatro gols no duelo. A atleta também foi eleita a MVP da competição.

No início do mês, mas entre os homens, o Clube Português também tinha conquistado o Brasileiro de Clubes.

Agora o time comandado por Cristiano Rocha põe seus esforços e atenção para a disputa da Liga Nacional, principal competição do calendário nacional do handebol. Na fase de classificação da Conferência Nordeste, há duas semanas, Português e Sport também estiveram na final, com outra vitória da equipe lusitana.



Além do Sport, que ficou na 2ª colocação, o Clube Capixaba-ES completou o pódio do torneio, ficando com o 3° lugar, após vencer o Cato Cahan-AL por 26 a 19.

