Vôlei Em Geraldão lotado, no Recife, Brasil bate Argentina no Sul-Americano Seleção venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/16 e 25/17), pela segunda rodada. Com o resultado, a equipe é a líder do torneio, com seis pontos

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, no Recife, foi tomado pelo amarelo neste domingo, no segundo jogo da seleção brasileira no Sul-Americano de vôlei. Com apoio intenso da torcida pernambucana, o Brasil derrotou a Argentina por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/16 e 25/17), pela segunda rodada. Com o resultado, a equipe é a líder do torneio, com seis pontos.

No outra partida do dia, a Colombia venceu o Chile por 3 sets a 0 (parciais de 25/10, 26/24 e 25/13). As chilenas seguem sem pontuar, enquanto as colombianas somam três na competição.

O Brasil descansa na segunda (21) e só volta às quadras na terça (22), às 20h30, para encarar o Peru. Mais cedo, às 18h, o confronto será entre Argentina e Colômbia.

"Jogar em casa é maravilhoso. Ter uma torcida ao favor é muito importante. Estar aqui é gratificante por tudo que passamos e sofremos. Receber esse carinho é a parte boa. Já conhecia o torcedor recifense. Eles são todos calorosos e mostram que acompanham sempre o vôlei", afirmou a central Thaisa.

O jogo

O primeiro set começou com a Argentina na frente. Quando o Brasil tomou a dianteira, no 8x7, porém, não deixou mais a adversária crescer, fechando em 25x17, com ponto final de Gabi. No segundo, o caminho ficou mais fácil, com boa distância durante toda a etapa, fechando em 25x16. No terceiro, as argentinas dificultaram até a metade, mas as anfitriãs mostraram poder de reação e concluíram a vitória com um novo 25x17.

O Sul-americano é disputado no formato de pontos corridos. Quem ganha por 3 sets a 0 ou 3 a 1, fatura três pontos, com o perdendo zerando. Se a vitória for por 3 sets a 2, ou seja, com o jogo indo para o tie-break, a seleção vencedora leva dois pontos e a derrotada sai com um. São cinco rodadas ao todo, com cada equipe jogando quatro vezes e folgando uma na tabela. Ao final do campeonato, quem tiver mais pontos é a campeã.

Debutando no Nordeste

Essa é a primeira vez que a competição feminina é disputada no Nordeste. Desde 2009, inclusive, não ocorria no Brasil - na ocasião, foi disputada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Comandada por José Roberto Guimarães, a seleção busca o 23º título do torneio e o 15º consecutivo - a equipe levanta o troféu do Sul-americano de forma seguida desde a edição de 1995.

Além do torneio feminino, Recife sediará o Sul-americano masculino, na próxima semana. Essa "dobradinha" de um mesmo local receber as duas disputas na mesma temporada não ocorria desde 1991, em São Paulo, que também já havia repetido o cenário em 1983.

A última participação da Seleção Brasileira de Vôlei no Recife foi em 2002, na antiga Liga Mundial da categoria masculina. O Geraldão recebeu partidas da equipe contra a Rússia, Espanha e Países Baixos.

