FUTEBOL Em goleada do Bayern, Harry Kane marca 'gol que Pelé não fez', com chute do meio-campo; confira Atacante inglês balançou as redes três vezes na partida contra o Darmstadt

O Bayern de Munique goleou o Darmstadt por 8 a 0 pela 9ª rodada do Campeonato Alemão neste sábado (28) e conqustou a liderança provisória da tabela, com 23 pontos, à frente do Bayer Leverkusen, que possui 22 pontos e um jogo a menos. O destaque do jogo, no entanto, vai todo para o camisa 9 bávaro, Harry Kane, que balançou as redes três vezes na partida, sendo um deles com um chute do meio-campo, lance popularmente conhecido como "o gol que Pelé não fez".

O golaço de Kane saiu aos 23 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 4 a 0 para o Bayern de Munique. Em um contra-ataque rápido da equipe, o centro-avante recebeu passe de Thomas Muller e, ao perceber o goleiro adiantado, arriscou a finalização no círculo central do meio-campo e foi feliz. Confira o momento abaixo:



HARRY KANE MARCA DE ANTES DO MEIO CAMPO, O GOL QUE PELÉ NÃO FEZ!



Além dos três gols de Kane, que o colocam como vice-artilheiro da Bundesliga, com 12 tentos, Sané (2x), Musiala (2x) e Thomas Müller completaram a goleada histórica da equipe bávara.

"O gol que Pelé não fez"

EEm 1970, no Mundial do México, Pelé encantou o planeta com lances que entraram para a história. - Foto: Reprodução/Fifa

Lances do tipo, com chutes do meio-campo, são geralmente associados a um momento icônico de Pelé. Em 3 de junho de 1970, o craque brasileiro quase marcou um gol do mesmo modelo na estreia do Brasil na Copa, em partica contra a Tchecoslováquia, no estádio Jalisco, em Guadalajara. O placar terminou em 4 a 1 para a 'Amarelinha', que se sagraria tri-campeã mundial naquele torneio.

No jogo, o camisa 10 recebeu a bola no círculo central e, tentando encobrir o goleiro tcheco Ivo Ikito, chutou para o gol. Por mais que não tenha obtido sucesso, já que a bola percorreu 60 metros e foi para a linha de fundo, o momento ficou marcado na história do futebol como o "gol que Pelé não fez".



Pelé tentou surpreender o goleiro Viktor, da Tchecoslováquia, ao chutar de antes do meio campo. A bola passou por cima do goleiro e por pouco não entrou. Até hoje, sempre que algum jogador faz marca do meio campo, é chamado de "o gol que Pelé não fez".



pic.twitter.com/yIVNFJXhUY — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) October 23, 2023

