Sport Em grande fase, Sport celebra 118 anos neste sábado (13) Dia será marcado por eventos na sede do clube, na Ilha do Retiro

Sport Club do Recife. Fundado em 13 de maio de 1905, por Guilherme de Aquino, o Leão completa 118 anos neste sábado. E diferente de outros aniversários recentes, talvez o de 2023 seja um dos mais felizes dos torcedores nos últimos anos. Uma vez campeão brasileiro da Série A, uma da Copa do Brasil, uma da Série B, três da Copa do Nordeste e 43 vezes campeão do Campeonato Pernambucano. Estes são os principais títulos do clube.

Para os interessados em celebrar a data junto ao clube, o Sport divulgou a seguinte programação para este sábado. Às 6h, na sede rubro-negra, ocorre a tradicional Alvorada, com queima de fogos. Às 9h30, por sua vez, haverá Santa Missa em Ação de Graças no piso térreo, em frente à Imagem de Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, às 11h, tem início a Sessão Solene do Conselho Deliberativo (CD), também na sede.

Na sequência, às 12h15, é a vez de cantar os parabéns para o Sport e entoar o Cazá Cazá, junto ao corte do bolo entre os presentes. Por fim, logo em seguida, ocorrerá a inauguração do restaurante Boi & Brasa, novo restaurante que fica anexo à sede da Ilha do Retiro. Segundo o clube, serão vendidas até 200 senhas, ao preço de R$ 120, que estão disponíveis para serem adquiridas na secretaria social, que funciona das 8h às 13h. Nas redes sociais, às 19h05 - hora que faz alusão ao ano de fundação da instituição -, o clube promete #OMaiorCazádoMundo, em movimento junto aos torcedores.

Na internet, os rubro-negros queriam uma comemoração mais ampla. Principalmente por conta do bom momento vivido pelo clube. São 71 gols no ano em 32 partidas realizadas. No recorte, 26 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Números que deixam o clube da Praça da Bandeira atrás apenas do Fortaleza, que marcou 76. Além disso, nesta temporada, os torcedores leoninos já comemoram o título do Campeonato Pernambucano, conquistado de forma invicta, ao derrotar o Retrô na decisão. Na Copa do Nordeste, o tetracampeonato ficou perto. Apesar de ter vencido o Ceará na Ilha, acabou ficando com o vice-campeonato ao sofrer o revés nos pênaltis.

Diante de tantas boas aparições, o Leão é o favorito a subir de divisão na Série B. Em três jogos disputados, venceu dois e empatou um. Já na Copa do Brasil, está nas oitavas de final. Na próxima quarta, recebe o São Paulo, na Ilha, buscando seguir vivo na luta pelo bicampeonato.

Em artigo publicado na Folha de Pernambuco, o presidente do clube, Yuri Romão, declarou que um dos principais objetivos no futuro próximo é recuperar a credibilidade do clube em território nacional. "Aos poucos, estamos recuperando a credibilidade e a respeitabilidade do Clube no cenário nacional e internacional. Um desafio que ainda precisará ser vencido nas diversas batalhas que teremos pela frente. Não queremos apenas que o Sport seja uma força no Estado. Ele precisa ser referência regional e nacional, para avançar e conquistar, também, o mercado internacional".

