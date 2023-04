Em grande fase, Sport encara um Coritiba em crise e de técnico novo nesta quarta (26)

A- A+

Campeão pernambucano e finalista da Copa do Nordeste, o Sport está prestes a entrar em campo para mais uma 'decisão' na temporada. Nesta quarta-feira (26), às 19h, na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Coritiba para o confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Precisando de uma vitória simples para avançar de fase, após o 3x3 no Paraná, o time pernambucano terá um adversário em crise pela frente.

Enquanto o Rubro-negro ainda festeja a conquista sobre o Retrô, o Coxa vem de duas derrotas consecutivas na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, não vence um jogo há dois meses. O último resultado positivo foi diante do Humaitá, pela primeira fase da Copa do Brasil, quando venceu por 3x0, em 23 de fevereiro. De lá para cá, apesar do hiato de um mês sem entrar em campo, são sete compromissos sem comemorar uma vitória, com quatro derrotas e três empates.

Durante a sequência negativa, chegou a celebrar a vaga para a terceira fase do mata-mata nacional. No entanto, a passagem veio nos pênaltis, após o 1x1 prevalecer no tempo regulamentar. O detalhe é que o Alviverde perdia até os 44 minutos do segundo tempo, quando brilhou a estrela de Alef Manga, que igualou o marcador.

O fraco desempenho, inclusive, resultou na demissão do técnico Antônio Oliveira na semana passada. O treinador caiu após a estreia no Brasileirão com o revés por 3x0 para o Flamengo, no Maracanã. O português também acumulava uma eliminação precoce com o clube no Campeonato Paranaense, ao ficar pelo caminho nas quartas de final para o Cascavel.

No último final de semana, pela segunda rodada da Série A, o responsável por dirigir a equipe na derrota por 3x0 para o Fortaleza, no Couto Pereira, foi o auxiliar Leonardo Galbes. O resultado faz os paranaenses amargarem a vice-lanterna da competição nacional.

Perante o torcedor, o time perdeu também sob os olhares do novo treinador alviverde. Anunciado no último final de semana, Antônio Carlos Zago acompanhou o fraco desempenho das tribunas. Diante do Sport, o técnico fará sua estreia à frente do clube buscando dar um choque de ânimo no elenco de olho na classificação às oitavas de final do mata-mata.

