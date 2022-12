Em homenagem a Pelé, Fifa coloca bandeiras a meio-mastro em sua sede

A- A+

Nesta sexta-feira (30), a sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, amanheceu com homenagem a Pelé. Na casa da entidade que comanda o futebol internacional, todas as bandeiras que enfeitam o local foram descidas a meio-mastro em memória ao grande ídolo brasileiro.

"Bandeiras da sede da Fifa, em Zurique, estão hasteadas em meio-mastro, em memória do eterno rei: Pelé", publicou a Fifa no Twitter.

Na última quinta (29), após a triste notícia, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já havia se pronunciado sobre a morte do Rei do Futebol. Além de relembrar que Pelé foi o "único jogador a ter vencido a Copa do Mundo três vezes", o mandatário ressaltou que "Pelé fez coisas que nenhum outro jogador jamais sonharia".

A Revista Digital da Folha de Pernambuco de Dezembro de 2022 traz uma reportagem especial sobre a trajetória do Rei Pelé. Conheça a história de um dos maiores ídolos do futebol mundial e como ele se tornou um símbolo do esporte no Brasil e no mundo. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a vida e a carreira desse ícone da cultura popular. Acesse agora mesmo a nossa revista digital e mergulhe na história de Pelé.



Veja também

Futebol Como seria se Pelé, um homem à frente do seu tempo e de todos os tempos, jogasse hoje?