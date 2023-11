Em início de sequência decisiva, Sport visita o Mirassol, em confronto direto pelo acesso

A- A+

Cinco pontos. É com essa distância na tabela que o Sport visita o Mirassol, às 19h desta sexta-feira (3), no José Maria de Campos Maia. Com 59 pontos, o Rubro-negro entra em campo na terceira posição. A equipe paulista, por sua vez, com 54, é apenas a nona colocada. Em caso de vitória, o time pernambucano praticamente tira um adversário da briga pelo acesso. Se perder, verá a margem encurtar para dois pontos a três rodadas do fim. Além disso, pode fechar a 35ª rodada fora do G-4 da Série B. Em caso de resultado de igualdade, pelo menos, Enderson Moreira e companhia permanecem no grupo que sobe de divisão, na pior das hipóteses, com o quarto lugar garantido.

A partida perante o Mirassol dá início à uma sequência de compromissos diretos do Sport contra equipes que brigam pelo acesso. Além dos paulistas, o Leão encara Atlético-GO (2º), na Ilha, e Vitória (1º), em Salvador, respectivamente. "É um momento importante do campeonato, com tantos clubes brigando pelo acesso. (Contra o Mirassol) Será um jogo difícil, mas nos preparamos bem na semana. Tenho certeza que vamos fazer uma grande partida. Sabemos do adversário, estudamos, e se Deus quiser vamos fazer um grande jogo para conseguir um bom resultado", garantiu o zagueiro Rafael Thyere.





Durante o embarque para São Paulo, na última quarta, a maior parte do elenco contou com o apoio da torcida que compareceu ao Aeroporto Internacional do Recife. A exceção, contudo, foi Vagner Love. Com relação estremecida com os rubro-negros, o camisa 9 acabou sendo hostilizado por integrantes de uma uniformizada que compareceram ao local. Diante do Mirassol, inclusive, a expectativa é que o “Artilheiro do amor” inicie o duelo, mais uma vez, entre os reservas.

Visando a formação da equipe, aliás, o técnico Enderson Moreira terá baixas significativas para o compromisso. Serão três ausências por suspensão para o jogo. Enquanto Fábio Matheus e Felipe levaram o terceiro amarelo contra o Ceará, Ronaldo Henrique foi expulso no banco de reservas. Para solucionar o problema à frente da defesa, o treinador deverá mandar a campo uma dupla inédita de volantes. A tendência é que Fabinho e Pedro Martins sejam acionados na formação titular.

No miolo de zaga, mais uma vez, Rafael Thyere e Chico vão atuar juntos. Com uma entorse no tornozelo esquerdo, Sabino está fora de combate desde que deixou o campo perante a Chapecoense, no último dia 22. Alisson Cassiano, por sua vez, sequer foi relacionado para encarar os catarinenses. Nos trabalhos que antecederam a partida da 33ª rodada, o zagueiro virou ausência ao sofrer uma lesão na posterior da coxa, e desde então vem sendo acompanhado pelo departamento médico.

Ficha técnica

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Chico Kim, Danielzinho e Gabriel; Zé Roberto e Negueba. Técnico: Mozart.

Sport

Denis; Ewerthon (Rosales), Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Alan Ruiz, Edinho (Negueba) e Diego Souza. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol/SP)

Horário: 19h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de Franca Costa (ambos do RN)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere e SporTV

