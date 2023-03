Em jogo atrasado da 1ª rodada, Sport recebe o Íbis, na Ilha do Retiro

A- A+

Líder do Pernambucano, fazendo ótima campanha na Copa do Nordeste, e de bem com a vida com o torcedor. Este é o Sport que entra em campo na noite desta quarta-feira (1) para mais um compromisso na temporada. Às 20h, o Leão vai receber o Íbis, na Ilha do Retiro, em confronto atrasado da primeira rodada do Estadual. Com 21 pontos, o Rubro-negro da Praça da Bandeira busca manter a invencibilidade no certame. Já o Pássaro Preto, apesar de ter apenas um revés na competição, soma nove pontos e tenta escapar da zona de perigo.

A marcação do jogo para este meio de semana desagradou Enderson Moreira. Após a vitória sobre o Caruaru City, o treinador chegou a criticar a Federação Pernambucana de Futebol (FPF). A expectativa do técnico era ter a semana livre para preparar o Sport para o clássico contra o Náutico, marcado para sábado, pelo Nordestão. Até por isso, a tendência é que o Rubro-negro entre em campo com algumas modificações na formação titular.

Após receber minutagem diante dos caruaruenses, o lateral-direito Eduardo deve voltar à figurar na formação inicial, com o objetivo de seguir ganhando sequência para retomar o melhor de sua forma física. Com sua ausência, Fabinho vinha sendo improvisado no setor. Na esquerda, depois de estrear com gol, Felipinho pode ter oportunidade na vaga de Cariús. Já no ataque, apesar de estar retornando de lesão, Edinho deve ser preservado para o Clássico dos Clássicos, com Labandeira permanecendo na equipe.

O uruguaio, inclusive, falou sobre o fato do confronto com o Íbis ter sido marcado para este meio de semana. Contudo, enfatizou que a equipe está pronta para mais um desafio na temporada. "Sabíamos que poderíamos ter esse jogo, mas estamos preparados para jogar, toda a equipe está bem. Os que estavam machucados estão voltando em boa forma física", começou. "É um jogo igual aos outros, um a mais na Ilha, com a torcida. Vai ser difícil como todos, mas vamos fazer um bom jogo para conquistar os três pontos", completou.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Love. Técnico: Enderson Moreira.

Íbis

Lucas Peixe; Fabrício, Kelvin, Gabriel Santos e Kleitinho; Celestino, Jailton, Jean Conca e Clebson; Daniel Silva e Thoni. Técnico: Rafael Santiago.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Nairon Pereira de Lira

Assistentes: Ricardo Chianca e Dhiego Cavalcanti Pereira

Transmissão: Nosso Futebol

