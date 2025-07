Em jogo cheio de falhas, Bahia vence Retrô na Copa do Brasil

A- A+

Em jogo repleto de falhas individuais dos dois lados, o Bahia levou a melhor e derrotou o Retrô por 3x2, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (30), pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Lucho (2) e Willian José marcaram para os mandantes, enquanto Diego Guerra e Mascote descontaram para os visitantes.



O Bahia volta a campo no sábado, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Retrô visita o Náutico, domingo, nos Aflitos, pela Série C. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o confronto da volta entre o Tricolor de Aço e a Fênix será no dia 6 de agosto, na Arena de Pernambuco.

O jogo

O técnico Rogério Ceni poupou diversas peças do time titular, como o lateral-esquerdo Luciano Juba e o meia Everton Ribeiro. Mas isso não abalou o ímpeto do Bahia. Em menos de 20 minutos, os mandantes abriram 2x0 no placar graças ao centroavante Lucho Rodríguez.

Primeiro, o atacante aproveitou passe de Kayky na área para finalizar e colocar o Bahia na dianteira. Ainda atordoado, o Retrô viu o zagueiro Robson ser desarmado por Lucho. Na cara do gol, o uruguaio só teve o trabalho de deslocar Volpi para ampliar a vantagem.

Maior do que o vacilo do defensor do Retrô foi o protagonizado pelo goleiro do Bahia. Ronaldo tentou um lançamento e a bola acertou o rosto de Diego Guerra, rebatendo para o fundo do gol, em lambança que diminuiu o prejuízo dos visitantes.

Por falar no autor do gol, Diego ficou caído no gramado após bolada e não conseguiu continuar no jogo. Por causa do protocolo de concussão, o jogador foi substituído, saindo para a entrada de Mike.

Querendo aumentar o saldo de gols para chegar com mais conforto no duelo da volta, o Bahia por pouco não ampliou aos cinco minutos, em chute de Nestor que obrigou Volpi a se esticar para defender. A resposta do Retrô foi com Mike, que bateu de primeira e parou em Ronaldo.

Aos 33, o Bahia chegou ao terceiro gol. A jogada, diga-se, partiu de um trio que entrou na segunda etapa. Everton Ribeiro lançou Ademir, que cruzou na medida para Willian José marcar.

Quem também saiu do banco para marcar e dar esperança ao Retrô foi Mascote. Após levantamento na área, o atacante aproveitou a sobra de bola para fazer 3x2. Os pernambucanos ainda tentaram o empate, mas o resultado não foi mais modificado, com o triunfo do Tricolor decretado.

