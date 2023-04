A- A+

Futebol Em jogo com três gols brasileiros, líder Arsenal empata com Liverpool em Anfield Os brasileiros Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Roberto Firmino balançaram as redes no confronto

O Arsenal deixou escapar uma vantagem de dois gols contra o Liverpool (8º) com quem acabou empatando em 2x2, diminuindo sua distância na liderança da Premier League para seis pontos sobre o Manchester City, que disputou um jogo a menos.

Os brasileiros Gabriel Martinelli (8') e Gabriel Jesus (28') colocaram os 'Gunners' na frente em um primoroso primeiro tempo que indicava uma vitória dos londrinos, mas o Liverpool reagiu e empatou com gols do astro egípcio Mohamed Salah (42') e do também brasileiro Roberto Firmino (87'). Além disso, Salah perdeu um pênalti (54) que poderia ter ajudado o Liverpool a vencer a partida.

Já a equipe comandada por Mikel Arteta perdeu dois pontos que podem acabar sendo decisivos na briga pelo título, já que o City, que goleou o lanterna Southampton por 4x1 no sábado, está apenas seis pontos atrás (73 contra 67).

No entanto, o time de Pep Guardiola tem um jogo adiado (aquele que será disputado no dia 3 de maio contra o West Ham) e antes disso, em 26 de abril, receberá o Arsenal no Etihad Stadium, num duelo crucial na luta pelo título do campeonato inglês.

No outro jogo deste domingo, o Leeds foi goleado por 5 a 1 em casa pelo Crystal Palace (12º) e segue com dois pontos acima da zona de rebaixamento.

