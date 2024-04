Em jogo da Champions, Guardiola usa relógio exclusivo, avaliado em R$ 7 milhões

A- A+

O técnico Pep Guardiola chamou a atenção durante o confronto entre Real Madrid e Manchester City, pelas quartas de final da Champions League. O treinador espanhol apareceu no gramado do Santiago Bernabéu usando um relógio de luxo, avaliado em 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões, na cotação atual).

Guardiola apareceu com um Richard Mille 27-01, relógio projetado pela marca suíça Richard Mille e que tem apenas 50 unidades fabricadas. A peça foi criada para homenagear o tenista Rafael Nadal e pesa 18,83 gramas contando com sua pulseira — a parte mais pesada do acessório. A intenção da marca era bater o recorde mundial do relógio mecânico mais leve.

A Richard Mille descreve o relógio como "um triunfo da engenharia e da tecnologia" e "uma das construções arquitetônicas mais inovadoras dos últimos anos". O acessório também possui resistência perfeita a batidas e arranhões. Todas as características, além da exclusividade, fazem o produto custar mais de 1 milhão de euros.

Dentro de campo, o Manchester City, de Pep Guardiola, empatou com o Real Madrid no primeiro jogo das quartas de final da Champions League. A partida terminou empatada por 3 a 3, com gols de Bernardo Silva, Foden e Gvardiol para o lado inglês, e de Rodrygo, Valverde e Rúben Dias (contra) para o lado espanhol.

