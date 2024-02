Em jogo de ataque contra defesa, Náutico bate o Petrolina, nos Aflitos, pelo Estadual

A- A+

Embalado pela vitória diante do Santa Cruz no último final de semana, o Náutico voltou a vencer no Campeonato Pernambucano na noite desta quarta-feira (31). Jogando nos Aflitos, o Timbu foi superior ao Petrolina durante toda a partida e derrotou a equipe sertaneja, por 1x0, pela sexta rodada. O resultado levou o Alvirrubro ao topo da tabela, com 14 pontos. Já a Fera Sertaneja estacionou na sexta colocação, com seis pontos ganhos.

Em relação ao time que iniciou o Clássico das Emoções, o técnico Allan Aal fez duas modificações no ataque. Leandro Barcia e Paulo Sérgio fizeram companhia a Ray Vanegas no setor ofensivo, nas vagas de Evandro e Júlio César, respectivamente. E não foi por falta de criação dos homens de frente que o Timbu não foi para o intervalo em vantagem. O goleiro Alan, do Petrolina, foi o nome do primeiro tempo nos Aflitos.

Ora pela direita, ora pela esquerda, foram pelo menos seis grandes oportunidades desperdiçadas pelo Timbu. que quando não parava no goleiro adversário, pecava na hora de caprichar na frente do gol. Ray Vanegas, por cima e por baixo, parou em grandes intervenções do arqueiro sertanejo. Patrick Alan, duas vezes, e Luiz Paulo, de fora da área, também viram o camisa 12 salvar os visitantes.

Com tantas chances perdidas, o Náutico deixou o jogo perigoso. Em rara chegada, o Petrolina quase abriu o placar. Aos 44 minutos, Douglas tocou para Fabiano, que bateu da entrada da área e viu Vágner se esticar todo para fazer a defesa.

Água mole em pedra dura…

Satisfeito com a atuação da equipe nos 45 minutos iniciais, Allan Aal voltou para o segundo tempo sem modificações na equipe. E fez bem. Na etapa complementar, o Náutico seguiu ditando o ritmo, mas desta vez venceu o duelo com o goleiro Alan. Aos sete, Patrick Alan parou na trave esquerda do goleiro. No lance seguinte, porém, após boa jogada coletiva, Barcia cruzou e Vanegas se antecipou à marcação para mandar para as redes.

Com o placar favorável e um Petrolina inofensivo, o Náutico diminuiu o ímpeto. Visando o confronto com o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, Allan Aal fez todas as substituições possíveis para evitar um maior desgaste de parte do time titular.

Ficha do jogo

Náutico 1

Vagner; Danilo Belão (Arnaldo), Rafael Vaz, Robson Reis e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior (Marco Antônio) e Patrick Allan; Leandro Barcia (Júlio César), Ray Vanegas (Thalissinho) e Paulo Sérgio (Evandro). Técnico: Allan Aal.

Petrolina 0

Alan; Alex Travassos, Raykar (Eduardo), Igor Tavares (Rafael Henriques) e Mailson; Kiko (Hyago), Brendon, Santos; Fabiano (João de Deus), Douglas Damasceno (Ronaldo) e Emerson Galego. Técnico: William Lima

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistentes: José Romão da Silva Neto e Wagner Cabral Miranda

Gols: Ray Vanegas, aos 8' do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Fabiano, Kiko, Brendon (PET)

