Futebol Em jogo de estreia de craque e gol de aniversariante repatriado, Flamengo empata com o São Paulo Um jogador que retornou após mais de 10 anos ao time marcou no seu aniversário, uma estrela internacional fez sua estreia e um pênalti nos acréscimos selou o empate

Partida emocionante no último domingo (13), com Flamengo e São Paulo pela a 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O jogo terminou com um empate de 1x1.

O resultado deixa o Flamengo em terceiro lugar na competição, cedendo sua posição ao Grêmio. Enquanto isso, o São Paulo, que controlou grande parte do confronto, perdeu a chance de se aproximar do G6 na corrida por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

O primeiro tempo testemunhou o domínio momentâneo do Flamengo, mas a tensão da situação delicada estava evidente nos jogadores. A ausência de Gerson e Everton Ribeiro, por decisão de Sampaoli, fez com que o Flamengo tivesse menos posse de bola na etapa inicial, apesar das finalizações superiores em relação ao Tricolor Paulista.

O São Paulo soube tirar proveito de uma das poucas oportunidades que teve, ao contrário do Flamengo, que não conseguiu realmente desafiar o goleiro Jandrei. O clamor da torcida nas arquibancadas já era notório.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o desejo da torcida do São Paulo foi atendido quando Lucas Moura, que já havia estreado contra o Atlético-MG ná ultima rodada do campeonato, com uma jogada individual impressionante na intermediária, finalizou com precisão para abrir o placar.

O segundo tempo trouxe mais intensidade e foi moldado pela liderança de Dorival Júnior. O Flamengo, com mais chutes a gol, dominou a posse e fez substituições como Everton Ribeiro, Gerson, Luiz Araújo e Pedro, buscando mudar o rumo ofensivo da partida.

No entanto, mesmo com todas as mudanças, o clima não mudou no Maracanã. A impaciência da torcida se tornou audível, ecoando o grito "time sem vergonha" enquanto o jogo ainda estava em andamento. Enquanto isso, o São Paulo viu a tão esperada estreia de James Rodriguez.

Quando parecia que o São Paulo sairia vitorioso no Maracanã, um pênalti foi assinalado a favor do Flamengo nos minutos finais. O atacante Luiz Araújo foi derrubado dentro da área e, após uma revisão demorada pelo VAR devido a uma possível infração, a penalidade foi validada.

Pedro converteu a cobrança, igualando o placar. No entanto, o empate não conseguiu silenciar os protestos dos torcedores flamenguistas, que ressurgiram após o apito final. A torcida rubro-negra ainda não engoliu a eliminação da Copa Libertadores na derrota contra o Olimpia, no Paraguai.

