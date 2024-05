A- A+

Torcedor Em jogo de estreia, patrocinador máster promove ações para torcida do Náutico nos Aflitos O Timbu encara o Remo neste sábado (25), às 17h, na primeira partida com torcida na Série C

A partida deste sábado (25), às 17h, contra o Remo, pela Série C do Campeonato Brasileiro, será a primeira do Náutico com o novo patrocinador máster, Esportes da Sorte. Para o confronto, a empresa prepara diversas ativações especiais para a torcida alvirrubra nos Aflitos, com entrega de brindes e produtos oficiais.

Durante parte do pré-jogo, a área interna do estádio receberá uma banda contratada como atração. O público presente também poderá ganhar tatuagens personalizadas do Náutico e receber brindes exclusivos como buckets, bonés e batecos infláveis para incentivar a festa durante os noventa minutos. Dentro do campo, ainda haverá disparo de camisas oficiais do clube para as arquibancadas.

As ações também se expandem para além do estádio. Na sede social do Náutico, haverá um lounge exclusivo do patrocinador, criado para receber os torcedores em um espaço de convivência.

“Além de apenas expor nossa marca na camisa das equipes parceiras, entendemos que é necessária a realização de ativações com o clube e ações que engajem o torcedor. Nesse primeiro momento, estaremos incentivando a festa nas arquibancadas e na sede social do Náutico, além de oferecer itens exclusivos que conectem ainda mais os torcedores à sua paixão”, comenta Marcela Campos, vice-presidente do Esportes da Sorte.

