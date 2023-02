Em jogo de falhas defensivas e dois pênaltis, Flamengo perde para o Al-Hilal e dá adeus ao Mundial

A- A+

Leia também

• Polêmica em live, juras de amor em rede social e fúria em campo: o dia caótico de Vidal no Flamengo

• Al Hilal vence Al Wydad nos pênaltis e enfrentará Flamengo nas semis do Mundial de Clubes

• Conheça o Al Hilal, adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes

Na disputa da semifinal do Mundial de Clubes, o Flamengo, representante brasileiro na competição internacional, perdeu para o Al-Hilal por 3x2, nesta terça-feira (7), no Marrocos, onde está acontecendo o torneio. Pedro ainda fez dois gols, mas Gerson (expulso) e Matheuzinho, fizeram dois pênaltis que acabaram sendo determinantes para a eliminação do Rubro Negro carioca. Assim o Flamengo dá adeus à conquista do segundo título do Mundial de Clubes, e vai ter que jogar a disputa de terceiro lugar contra o perdedor da outra semifinal entre Real Madrid x Al-Ahly. O jogo acontece nesta quarta-feira (8) às 16h.

O JOGO

Os primeiros 15 minutos de jogo foram de um Flamengo muito nervoso, e não demorou muito para o nervosismo aflorar. Logo aos três minutos, o garoto Matheusinho fez pênalti em cima de Vietto. Salem Al-Dawsari bateu bem na bochecha direita da rede de Santos, que nada pôde fazer, fazendo o gol e abrindo o placar nos primeiros minutos de jogo.

O Flamengo não demorou muito pra entrar no jogo. Aos nove muitos tiveram a primeira chance com Pedro de cabeça, depois da cobrança de falta de Arrascaeta, mas a bola passou à direita do goleiro do time saudita.

10 minutos depois, mais uma chance do Flamengo e novamente de Pedro, dessa vez ele não perdoou. Depois de um bate rebate na área, a bola sobra na meia lua com Matheuzinho que rola na direita para Pedro, que pega de primeira e coloca a bola no cantinho para empatar o jogo.

Depois disso o jogo ficou bem truncado, sem muitas chances claras e muitas faltas de ambos os times. Sobrou pro juizão administrar e distribuir quatro cartões amarelos. Gerson, Gabigol e David Luiz para o time rubro negro e Vietto pelo time saudita até os 51 minutos do primeiro tempo. Isso porque, aos 51, Vietto sofreu novo pênalti, dessa vez com o auxílio do VAR, e o árbitro amarelou mais uma vez Gerson, como já tinha um amarelo, o volante foi expulso, deixando o time carioca com um a menos para o restante do jogo. Na batida, mais uma vez Salem Al-Dawsari, o camisa 29 desloca Santos e faz 2x1 para o Al-Hilal.

Na volta do intervalo, Vítor Pereira fez duas modificações. Entraram Fabrício Bruno e Erick Pulgar no lugar de Léo Pereira e Arrascaeta, respectivamente. Com a saída do Uruguaio, o time perdeu em criatividade, o que fez falta no restante do jogo.

Os lances de perigo foram poucos. Só aos 13 o primeiro lance de perigo do segundo tempo. Banega faz uma bela jogada, vai ao fundo e toca pra trás pra chegada de Khalifa que chutou e a bola vai no travessão do goleiro rubro negro.

Aos 20 minutos foi a vez do Flamengo chegar com um certo perigo.Ayrton Lucas recebe uma bola espirrada pela direita, vai ao fundo, e cruza na cabeça de gabigol, que testa para fora.

Mas aos 24 minutos, o Al-Hilal aproveita o erro de domínio de Pulgar, e arma contra ataque. Salem cruza para Vietto, que domina, balança o corpo para cima de David Luiz e chuta em cima de Santos, estufando as redes, e fazendo o 3x1 para o time saudita.

No finalzinho, o Flamengo ainda tentou uma reação. Na pressão, Gabigol chuta da entrada da área, a bola desvia na zaga e sobra limpa para Pedro só empurrar com o gol vazio e fazer o 3x2. Mas que no final das contas não mudou muita coisa. Nos acréscimos, O Rubro Negro carioca ainda tentou no abafa, mas não conseguiu o gol.

Agora o Flamengo joga pela disputa de 3° lugar contra o perdedor de Real Madri x Al-Ahly, que jogam nesta quarta (8), às 16h.

Veja também

Futebol Adiamento de jogo diante do Íbis faz Ranielle colocar força máxima contra o Fluminense/PI