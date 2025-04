A- A+

TÊNIS Em jogo de mais de 3h, Bia Haddad perde para campeã olímpica na terceira rodada do WTA 1000 de Madri Brasileira, que chegou às quartas do torneio no ano passado, mostrou poder de reação, mas foi superada pela suíça Belinda Bencic

Depois de interromper uma sequência de nove derrotas seguidas na estreia do WTA 1000 de Madrid, Bia Haddad, número 19 do mundo, voltou a perder, neste sábado, para a suíça Belinda Bencic (42ª), pela terceira rodada, por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 6/7), em 3h04 de partida. A brasileira defendia uma campanha de quartas de final no torneio do ano passado.

Ciente da dificuldade de enfrentar uma campeã olímpica (Tóquio), Bia se mostrou concentrada e sólida desde o início da partida, o que, porém, foi insuficiente para evitar que Bencic levasse a primeira parcial. Com a potência e precisão de seus golpes, a suíça teve méritos ao encurralar a brasileira no fundo de quadra e ficar à vontade para comandar os pontos decisivos.





No entanto, o momento do jogo se inverteu. Aproveitando certo relaxamento da adversária, Bia quebrou o serviço logo de cara e se achou no jogo à medida que passou a "machucá-la" com bolas profundas e anguladas. Mesmo perdendo o saque em 5/2, a brasileira não se abalou e seguiu firme para empatar o confronto.

No terceiro e decisivo set, Bia manteve a intensidade para abrir 2/0 e deixou Bencic cada vez mais irritada com a reviravolta no confronto. Sem "deixar nada de graça" dentro de quadra, a top 20 mostrou variação no seu jogo com paralelas e subidas à rede. Mas a suíça aproveitou as poucas brechas para devolver as quebras. Com frieza, ela mostrou por que carrega o status de medalhista de ouro para fechar o jogo em 7/2 no tie-break.

À altura do desafio de uma quartas de final de WTA 1000, Bencic tem pela frente a americana Coco Gauff, 4ª do ranking. Já Bia segue na chave de duplas do torneio ao lado da alemã Laura Siegemund.

