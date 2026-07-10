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Série B Em jogo de muitos gols, Sport fica no empate contra o Botafogo-SP na Ilha do Retiro Leão esteve atrás no placar quase o jogo todo, mas conseguiu o empate nos acréscimos

Tem dias que parece que tudo aquilo que foi planejado não funciona. Nesses contextos, uma dose de calma e mais transpiração pode ser a resposta no futebol. Em jogo movimentado nesta sexta-feira (10), o Sport ficou atrás quase o tempo todo, mas conseguiu buscar o empate nos acréscimos e encerrou a partida em 3x3 diante do Botafogo-SP, pela 17ª rodada da Série B, na Ilha do Retiro.



Os primeiros 15 minutos de jogo foram de domínio territorial do Sport, mas que não fazer com isso gerasse lances de perigo, muito pela forte marcação do time visitante. Tentando sair nos erros do rubro-negro, Morelli subiu de cabeça em uma dessas roubadas, mas a bola não tomou o rumo do gol.

O roteiro seguiu o mesmo, o Leão não se alertou, aos 24 minutos, Morelli encontrou passe no corredor direito, nas costas de Felipinho, Zé Hugo venceu na corrida, invadiu a área e soltou o pé para abrir o placar.

A primeira boa chegada do Sport só aconteceu aos 33 minutos. Barletta fez jogada pela direita e cruzou, Habraão tentou de letra no primeiro momento, a bola voltou para Barletta que fez novo cruzamento, Biel subiu sozinho, mas a cabeçada ficou no goleiro Victor Souza.

Aos 39 minutos, com a ajuda do VAR, o árbitro Maguielson Lima marcou pênalti de Fábio Matheus por toque na mão dentro da área. Rafael Gava deslocou Thiago Couto e ampliou.

O Sport quase conseguiu diminuir aos 45 minutos, após escanteio de Barletta, Perotti e Habraão não conseguiram completar e a bola passou na frente do gol da Pantera.

Após os 15 minutos de intervalo, Dal Pozzo voltou com três mudanças e o Leão foi ao ataque. Ainda no primeiro minuto da etapa complementar, Clayson pegou sobra na área e bateu, a bola ficou na defesa, mas sobrou redondinha para Barletta, que soltou o pé direito para diminuir e colocar fogo na Ilha.

Apertado, o Botafogo só conseguiu sair de trás aos 15 minutos, Morelli lançou no lado esquerdo, Patrick Bray chegou de frente e arriscou, mas o goleiro rubro-negro defendeu em dois tempos.

Mesmo assim o Sport voltou para o abafa e foi presentado aos 18 minutos. Clayson, que entrou dando velocidade ao jogo, cruzou na área e encontrou o zagueiro Marcelo Benevenuto, a cabeçada do capitão foi perfeita e ela foi morrer mansinho no buchecha da rede. Tudo igual.

Sentindo cheiro de uma possível vitória, o Rubro-negro seguiu em cima. Aos 26 minutos, uma combinação entre Barletta e Perotii deixou o camisa 30 de frente para o gol, o chute saiu forte, mas o goleiro Victor Souza espalmou.

Mas o futebol tem roteiros próprios e tudo pode mudar em um instante. Aos 30 minutos, em cobrança de escanteio, Patrick Brey antecipou no primeiro pau, o desvio foi certeiro, o goleiro não conseguiu reagir e a Pantera voltou a liderar o placar.

O Sport foi para o tudo ou nada, já nos acréscimos, após confusão dentro da pequena área, o centroavante Zé Roberto foi atingido no tornozelo por Leandro Maciel. Dessa vez, o VAR fez justiça ao lado rubro-negro, Barletta foi para a marca penal e converteu com muita frieza, cavando bem fraquinho para o gol.

Com alguns minutos a mais de acréscismo, o Botafogo-SP ainda chegou duas vezes, mas não conseguiu desempatar. O atacante Clayson ainda teve tempo de ser expulso pelo lado leonino, mas o confronto acabou mesmo empatado. O Sport sobe momentâneamente à sétima colocação com 26 pontos. O próximo compromisso rubro-negro será no próximo sábado (18), na Ilha do Retiro, contra o Operário-PR, para tentar acabar com a sequência de seis jogos sem vitórias.



Ficha técnica





Sport 3

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Lucas (Zé Gabriel), Fábio Matheus (Yago Felipe) e Biel (Zé Roberto); Barletta, Marlon (Clayson) e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Botafogo-SP 3

Victor Souza; Patrick Brey, Ericson, Vilar e Yuri; Matheus Sales (Leandro Maciel), Morelli e Rafael Gava (Wallace); Zé Hugo (Wesley Pinheiro), Kelvin (Felipe Vieira) e Hygor (Guilherme Queiroz). Técnico: Cláudio Tencati.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Zé Hugo aos 24 do 1T, Rafael Gava aos 39 do 1T e Patrick Brey aos 30 do 2T (B) Barletta aos 1 do 2T e aos 50 do 2T; e Marcelo Benevenuto aos 18 do 2T (S)

Cartões amarelos: Rafael Gava, Cláudio Tencati, Matheus Sales e Leandro Maciel (B) Zé Lucas e Habraão (S)

Cartão Vermelho: Clayson (S)

Público total: 8.997

Renda: R$ 237.603,00



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