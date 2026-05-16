Em jogo de oito gols, Náutico goleia o Operário-PR de virada e "dorme" no G2 da Série B
Derek, Reginaldo, Vinícius, Júnior Todinho, Dodô e Paulo Sérgio anotaram os gols da vitória alvirrubra fora de casa
O Náutico não tomou conhecimento do Operário-PR, neste sábado (16), e aplicou uma sonora goleada de 6 a 2 em pleno Estádio Germano Kruger, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timbu acumula 16 pontos e "dorme" no G2 da competição.
O Fantasma até saiu na frente do placar com Pablo, ex-Sport, mas acabou sendo dominado pela equipe pernambucana, que balançou as redes com Derek, Reginaldo, Vinícius, Júnior Todinho, Dodô e Paulo Sérgio. Boschilia ainda descontou, de pênalti, mas não foi suficiente para alterar o placar.
A próxima partida do Náutico será contra o Cuiabá, na próxima sexta-feira (22), às 19h, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.
O jogo
O Fantasma iniciou melhor a partida. Logo aos 3 minutos, Índio arriscou de fora da área e a bola foi pelo canto direito do goleiro Muriel. Na sequência, Pablo também arriscou de longe, mas a finalização foi por cima do gol.
Aos 6 minutos, em uma jogada trabalhada pelo lado direito, Aylon encontra Pablo -ex-Sport- e, de letra, o camisa 92 abre o placar no Estádio Germano Kruger.
Seis minutos depois, o Operário segue assustando. Boschilia disparou pelo lado direito do campo de defesa até a área alvirrubra e cruzou para Pablo, que estava sozinho na área, obrigando Muriel a realizar um verdadeiro milagre.
A primeira boa chegada do Náutico aconteceu aos 18 minutos. Wanderson levanta boa bola para Reginaldo, que passa para Vinícius. O capitão cruza para Dodô que, sozinho, finaliza no gol. Na sequência, a bola fica em um bate e rebate na área e sai pela linha de fundo.
Pressionando sem parar, o Timbu conseguiu o empate aos 26’. Em cobrança de falta rápida pelo lado direito, Reginaldo recebe e toca para Vinícius. O camisa 7 cruza rasteiro para Derek, que empata a partida recebendo a bola nas costas da marcação.
Após o gol, o camisa 72 sentiu a posterior da coxa esquerda e foi substituído pelo atacante Paulo Sérgio.
Nos últimos 10 minutos, o Fantasma não deu descanso para Muriel. Em uma sequência de escanteios, Boschilia bate fechado, Paulo Sérgio desvia e o goleiro alvirrubro faz mais uma grande defesa. Pablo ainda tenta um voleio de primeira, mas não foi bem executado.
Nos acréscimos, o Náutico conseguiu virar a partida. Vinícius arranca pelo lado esquerdo, ergue a cabeça e encontra Reginaldo livre pelo lado direito. O camisa 93 finaliza bem e deixa o Timbu em vantagem no placar.
Segundo tempo
No início da segunda etapa, o Náutico conseguiu um escanteio. Na cobrança curta, a bola fica em um bate e rebate e sobra nos pés do atacante Paulo Sérgio, que pega muito embaixo e faz a finalização passar longe do gol.
O terceiro gol do Náutico chegou aos 8 minutos. Vinícius recebe a bola na entrada da área, carrega para o meio e bate de perna esquerda de fora da área, sem chances para o goleiro Vágner.
Aos 17’, Júnior Todinho ampliou para a equipe alvirrubra. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Paulo Sérgio, na sobra, cruza lá do lado esquerdo para o camisa 29, que sobe mais alto que todo mundo para ampliar o placar.
Neto Paraíba foi atingido na área alvirrubra e a arbitragem assinalou pênalti aos 21’. Boschilia foi para a cobrança e deslocou Muriel, e finalizou bonito no canto esquerdo, diminuindo para o Fantasma.
Mas não deu nem tempo de comemorar. Na sequência, o Timbu vai rápido para o ataque, Wenderson faz uma bela jogada do lado esquerdo, se livra da marcação, e faz o passe para Dodô. O camisa 10 alvirrubro finaliza bonito no canto esquerdo e anota o quinto gol do Náutico na partida.
Após a expulsão de Hildeberto Pereira, deixando o Operário com um a menos em campo, o Náutico marcou seu sexto gol na partida. Júnior Todinho cruza bem para Paulo Sérgio, que domina e finaliza forte de perna esquerda, sem chances para o goleiro Vágner.
Ficha técnica
Operário-PR 2
Vágner; Mikael Doka, Jhan Pool (Felipe Augusto), Klaus e Moraes (Matheus Trindade); Índio, Neto Paraíba (Caio Dantas) e Boschilia; Pedro Vilhena (Gabriel Feliciano), Pablo e Aylon (Hildeberto Pereira). Técnico: Luizinho Lopes
Náutico 6
Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson (Matheus Ribeiro) e Dodô (Leonai); Victor Andrade (Júnior Todinho), Derek (Paulo Sérgio) e Vinícius. Técnicos: Guilherme dos Anjos
Local: Estádio Germano Kruger (Ponta Grossa/PR)
Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES)
VAR: Philip Georg Bennett
Gols: Pablo, aos 6’ do 1ºT e Boschilia, aos 21’ do 2ºT (O); Derek, aos 26' do 1ºT; Reginaldo, aos 46’ do 1ºT; Vinícius, aos 8’ do 2ºT; Júnior Todinho, aos 17’ do 2ºT, Dodô, aos 22’ do 2ºT e Paulo Sérgio, aos 45’ do 2ºT (N)
Cartões Amarelos: Boschilia e Wlliam Klaus (O); Wanderson (N)
Cartão Vermelho: Hildeberto Pereira
Público: 2.527
Renda: R$ 58.140,00