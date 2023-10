A- A+

Série B Em jogo de pouca inspiração, Sport marca no fim e arranca empate do Juventude, no Sul Com o resultado, Leão manteve a vice-liderança da Segundona, agora com 56 pontos

Salvo pelo gongo. No famoso "jogo de seis pontos", o Sport conseguiu arrancar um ponto do Juventude, na noite desta segunda-feira (16), em encontro que fechou a 32ª rodada, em Caxias do Sul. Em duelo atrapalhado pela chuva, o Leão ficou no 2x2 com o clube gaúcho e manteve a vice-liderança da Série B. Agora, o Rubro-negro soma 56 pontos, enquanto o Papo foi a 55 e está duas posições abaixo. Dois pontos separam o time dirigido por Enderson Moreira do Guarani, primeira equipe fora do G-4.

Com o gramado do Alfredo Jaconi encharcado, Juventude e Sport fizeram um primeiro tempo de muita transpiração e pouca inspiração. A bola parada e os chutes de fora da área tomaram conta do duelo. O Leão, mais uma vez, começou um compromisso nesta Série B dormindo. Logo aos 13 minutos, Nenê cavou falta pela esquerda. Na batida, o próprio camisa 10 cobrou com maestria e Danilo Boza subiu mais que a zaga pernambucana para fazer 1x0. O zagueiro do Papo, aliás, assustou em seguida em finalização de longe.

O Sport só veio acordar na partida depois dos 30 jogados. Primeiro, Vagner Love viu a zaga do Juventude se atrapalhar e ficou cara a cara com Thiago Couto. Com um leve toque, o centroavante tentou marcar de cobertura, mas viu o goleiro fazer a defesa. Aos 40 minutos, no entanto, Alan Ruiz empatou. Após corte da zaga mandante, o argentino chutou firme de fora da área para igualar o placar. Seis minutos mais tarde, Love teve outra grande chance para ajudar o Rubro-negro, mas bateu pênalti de forma displicente, parando em fácil defesa de Thiago Couto.

Enderson voltou do intervalo com Diego Souza na vaga do amarelado Jorginho, no intuito de dar a força física que o jogo pedia. A modificação, porém, pouco surtiu efeito. Inclusive, quem mais uma vez se aproveitou da jogada aérea foi o Juventude. Em nova falta cobrada por Nenê, Gabriel Taliari cabeceou no canto de Denis, aos 16, para recolocar os donos da casa em vantagem. Como resposta, Felipe quase empatou em chute de fora da área, aos 24. Edinho, por outro lado, teve sorte melhor. Aos 48, recebeu de Fabrício Daniel em velocidade para deixar tudo igual no Sul. Em seguida, o camisa 11 chegou a virar a partida, mas o gol foi anulado pela arbitragem.

Ficha do jogo

Juventude 2

Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Vini Paulista (Luis Mandaca), Jadson e Nenê (Ruan); David (Erick) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Sport 2

Denis, Ewerthon, Alisson Cassiano. Sabino e Felipinho; Fabinho (Peglow), Felipe (Fábio Matheus) e Jorginho (Diego Souza); Edison Negueba (Edinho), Alan Ruiz e Vagner Love (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Lucas Costa Modesto (DF)

Gols: Danilo Boza, aos 13' do 1T, Gabriel Taliari, aos 16' do 2T (JUV); Alan Ruiz, aos 40' do 1T e Edinho, aos 48' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Reginando, Nenê, Alan Ruschel, Jean Irmer (JUV); Alisson Cassiano, Fabinho, Jorginho, Sabino (SPT)

