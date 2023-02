A- A+

Campeonato Pernambucano Em jogo de poucas chances, Porto e Sport ficam no 0x0, no Lacerdão Confronto ficou marcado pela queda de energia no primeiro tempo

A invencibilidade está mantida, mas o resultado esteve longe de ser o esperado pelo torcedor. Em confronto disputado na noite desta quarta-feira (8), o Sport visitou o Porto em confronto atrasado da 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. No pesado gramado do Lacerdão, as equipes fizeram um jogo de poucas oportunidades e não saíram do 0x0. O resultado levou o Leão aos 17 pontos, mantendo a liderança isolada da competição. Já o Gavião chegou ao sexto empate, indo a nove pontos, na 10ª colocação.

Com um futebol abaixo da crítica apresentado pelas duas equipes, o primeiro tempo em Caruaru ficou marcado pela falta de energia no Lacerdão logo aos três minutos de bola rolando. O confronto só foi retomado após 26 minutos de paralisação.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira optou por mudanças na formação inicial rubro-negra, de olho na pesada sequência de partidas nos próximos dias. Titulares, Rafael Thyere, Edinho e Vagner Love sequer foram relacionados para o confronto, e deram lugar a Chico, Labandeira e Gabriel Santos, respectivamente.

As modificações foram feitas no intuito de descansar o trio e elevar fisicamente o time. Contudo, o Rubro-negro esteve longe de repetir as boas atuações recentes. Com o Gavião bem postado defensivamente, o Sport só finalizou cinco vezes na etapa inicial, todas sem muito perigo.

Labandeira chegou a balançar as redes, mas o assistente assinalou impedimento de Gabriel Santos no início da jogada. Em raras jogadas bem construídas, Cariús e Jorginho bateram para fora.

Com um banco recheado de pratas da casa, Enderson demorou a mexer na equipe e sequer gastou todas as alterações. Enquanto isso, a tônica do confronto não era muito diferente da vista no primeiro tempo. O Sport controlava as ações ofensivas, mas sem ameaçar a meta de Henrique. Na melhor chegada, Jorginho acionou Labandeira, mas viu o uruguaio chutar por cima.

O clube de Caruaru, por sua vez, assustou Renan apenas aos 35 minutos. E foi no lance de maior susto do duelo. Gelatti arriscou do meio da rua e viu a bola carimbar o travessão.

No fim, Cleberson quase decretou a derrota dos donos da casa. O zagueiro saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Paulinho. Porém, o jogador do Sport finalizou para defesa segura de Henrique.

Ficha do jogo

Porto 0

Henrique; Júnior Sergipe, Cleberson Varane, Carioca; Danielzinho, Rafael Gelatti, Elizeu (Gabriel Mury), Adão (Danilo) e Edvaine (Rafael Esculápio); Tharcysio e Fábio Bahia (Wesley). Técnico: Oscar de Souza.

Sport 0

Renan; Ewerthon, Sabino, Chico e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins (João Igor) e Jorginho (Wanderson); Labandeira (Paulinho), Juba e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: Nairon Pereira de Lira

Assistentes: Marcelino Castro de Nazaré e Matheus Valentim da Silva

Gols:

Cartões amarelos: Júnior Sergipe (POR); Enderson Moreira, Ewerthon (SPT)

Público: 4.874 torcedores

Renda: R$ 141.910,00

Veja também

Sport Negando poupar jogadores por sequência pesada, Enderson lamenta empate com o Porto