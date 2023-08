Em jogo de seis pontos, Sport recebe o Novorizontino por briga pela liderança da Série B

A- A+

Os três pontos conquistados em Goiânia, diante do Vila Nova, confirmaram a recuperação do Sport dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, depois de quatro tropeços seguidos. Agora, com três vitórias consecutivas, o Rubro-negro se recolocou de vez entre os favoritos ao acesso e espera fazer valer o ótimo momento neste sábado (5), na Ilha do Retiro. Às 18h, recebe o Novorizontino, no famoso confronto de seis pontos, pela 22ª rodada da competição nacional.

Apenas dois pontos separam as equipes. Enquanto os pernambucanos somam 41 pontos e podem assumir a liderança na rodada, os paulistas têm 39 e também enxergam a possibilidade de chegar ao primeiro lugar. O Vitória lidera com 41 pontos e visita o Londrina, segunda.

Apesar da possibilidade da equipe chegar ao lugar mais alto da tabela, o técnico Enderson Moreira já deixou claro que a preocupação de momento é apenas se distanciar do 5º colocado. Após a vitória longe de casa sobre o Vila Nova, o Leão abriu sua maior vantagem para quem está fora do G-4. São cinco pontos para o Juventude, time em ascensão no campeonato. Distância que pode ser maior a depender dos resultados ao término desta rodada.

Pendurado com dois amarelos, o lateral-esquerdo Felipinho ressaltou a importância de conquistar três pontos contra mais um adversário direto na briga pelo acesso. “É um jogo que vai nos ajudar a se distanciar um pouco deles. Temos que entrar focados nisso aí. Mas temos que tirar todo peso, jogar tranquilos, sem cobrança. O último jogo temos que deixar no passado e pensar na frente. Esse jogo será importante para nós e que possamos fazer um grande jogo para sair com a vitória”, declarou.

Manutenção do time

Depois de destacar a coletividade e a entrega do time na vitória sobre o Vila Nova, o técnico Enderson Moreira deve optar pela manutenção dos 11 jogadores que começaram o confronto no OBA. A única dúvida fica no terceiro integrante do trio de ataque. Como tem sido na temporada, Labandeira e Edinho têm se revezado pelo lado direito ofensivo. Em Goiânia, o uruguaio foi o responsável pela titularidade ao lado de Luciano Juba e Vagner Love.

Tigre busca recuperação

Buscando se recuperar do revés para o Juventude, por 1x0, o técnico Eduardo Baptista contará com a volta do meia Marlon, que volta de suspensão. Por outro lado, o treinador que já passou pela Ilha do Retiro não poderá contar com o zagueiro Renato e o meia Luiz Gabriel, expulsos em Caxias do Sul.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Facundo Labadeira, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Novorizontino

Jordi; Adriano Martins, Paulo e Reverson; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Léo Tocantins; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva (ambos do DF)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: SporTV e Premiere

