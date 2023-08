A- A+

Campeonato Espanhol Em jogo de sete gols e duas viradas, Barcelona vence Villarreal Time da Catalunha chegou aos sete pontos, ficando dois atrás do líder Real Madrid

Em um jogo eletrizante de sete gols e duas viradas, o Barcelona venceu o Villarreal fora de casa por 4 a 3 neste domingo (27), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Sem Pedri, lesionado, e Raphinha, suspenso, o técnico Xavi Hernández optou por escalar como titular no meio-campo o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, que participou diretamente de dois gols do Barça.

"Lamine voltou a fazer um grande jogo, ajudou muito", disse Xavi à plataforma Movistar+ após a partida. "Ele foi responsável por dois gols e criou muito aos 16 anos", acrescentou o treinador.

O time catalão abriu 2 a 0 com Gavi (11') e Frenkie de Jong (14'), mas Juan Foyth (25') e Alexander Sorloth (39') deram o empate ao 'Submarino Amarelo' ainda no primeiro tempo.

Depois do intervalo, Alejandro Baena virou para os anfitriões (49'), mas o Barça empatou com Ferran Torres (67') e, quatro minutos depois, o polonês Robert Lewandowski fez o gol da vitória dos 'blaugrana' (71').

Com o resultado, o Barcelona chega a sete pontos na tabela, dois atrás do Real Madrid, que na sexta-feira bateu o Celta de Vigo por 1 a 0 e é o líder com 100% de aproveitamento até aqui.

