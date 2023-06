A- A+

Campeonato Brasileiro Em jogo de superação, Fluminense derrota Bahia no Maracanã Fortaleza derrota o Atlético-MG no Castelão

Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Fluminense derrotou o Bahia por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (24) no estádio do Maracanã, para assumir a 3ª posição da classificação do Campeonato Brasileiro.

Após somar os três pontos em casa, a equipe carioca chegou aos 21 pontos, seis atrás do líder Botafogo, que mede forças com o vice-líder Palmeiras no próximo domingo (25) no Allianz Parque. Já o Tricolor de Aço permaneceu com 12 pontos, na 14ª posição, após o revés.

O torcedor do Fluminense viveu um sábado de emoções no Maracanã. Antes de a bola rolar prevaleceu a surpresa quando foi anunciada a equipe titular sem a presença de Ganso e Cano, poupados para o jogo decisivo contra o Sporting Cristal (Peru), na próxima terça-feira (27) pela Copa Libertadores.

Depois veio a frustração com o gol do atacante Vinicius Mingotti, aos 27 minutos do primeiro tempo, após um início de partida de amplo domínio do Fluminense. E a frustração virou preocupação nove minutos depois, quando o zagueiro Nino foi expulso após falta dura no artilheiro da partida até ali.

Porém, na segunda etapa tudo mudou de figura. Logo aos 3 minutos Lelê conseguiu o empate no qual aproveitou bola viva na área para marcar de cabeça. E tudo virou alegria três minutos depois com o gol de Gabriel Pirani em rápida jogada de contra-ataque que culminou em belo chute cruzado.

Leão vence no Castelão

Outra equipe a triunfar pelo placar de 2 a 1 em casa foi o Fortaleza, que bateu o Atlético-MG no estádio do Castelão para assumir a 5ª posição da classificação com 20 pontos. Já o Galo, que permaneceu com 19 pontos, caiu para a 8ª posição.



Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Leão abriu uma vantagem de dois gols graças a Pochettino, aos 8 minutos, e de Tinga, aos 16. No finalzinho, aos 41 minutos, Alan Kardec deu números finais ao confronto.

Vitor Roque decisivo

Na Arena da Baixada o Athletico-PR contou com o faro de gol de Vitor Roque para superar o Corinthians por 1 a 0. O triunfo levou o Furacão à 7ª posição, com 19 pontos. Já o Timão permanece próximo da zona do rebaixamento, na 15ª colocação com 12 pontos.

Triunfo da Raposa

Na última partida deste sábado o Cruzeiro bateu o São Paulo, pelo placar mínimo, no Independência, graças a gol contra do lateral Rafinha. Os três pontos deixam a Raposa na 10ª posição, com o total de 17 pontos. Já o Tricolor está uma posição acima na classificação com um ponto a mais.

Veja também

futebol Ex-Flamengo, Jorge Jesus vai assumir a seleção da Arábia Saudita