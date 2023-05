A- A+

Série B Em jogo de tempos distintos, Sport perde para o Criciúma e conhece primeira derrota na Série B Após sofrer gol no início da partida, Leão tentou buscar o empate no segundo tempo, mas sem êxito

O tabu continua. Ainda não foi desta vez que o Sport derrotou o Criciúma na condição de visitante. Na noite desta quarta-feira (24), o Rubro-negro visitou o Tricolor pela nona vez na história, esta em confronto válido pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Heriberto Hülse. E com um gol marcado no início da partida por Rômulo, os pernambucanos perderam por 1x0. O resultado fez a equipe leonina sofrer um revés pela primeira vez nesta Segundona, além de estacionar na 10ª colocação, com 11 pontos. São seis pontos a menos que o Tigre e quatro para o Botafogo-SP, time que abre o G-4.

O Sport entrou em campo no Heriberto Hülse desconfigurado. Se já não bastassem os desfalques que ficaram no Recife, o Leão ganhou outros dois em terras catarinenses. Às vésperas da partida, Ewerthon sentiu um desconforto na coxa direita. Com isso, Fabinho foi deslocado para fazer a lateral. Já no aquecimento do jogo, Thyere também alegou um desconforto e teve que ser substituído por Chico. Com tantas modificações, o Rubro-negro demorou a se encontrar em campo e não conseguiu impedir que os donos da casa abrissem o placar ainda no início do confronto.

Ainda aos três minutos, Fellipe Matheus cruzou da esquerda e Rômulo se antecipou a Chico para cabecear e fazer 1x0. A bola ainda tocou no travessão antes de vencer Renan. Com o Sport desnorteado, o Tigre seguia no campo ofensivo, mas sem eficácia não conseguia ampliar o marcador. A melhor oportunidade leonina veio só aos 38 minutos. Felipinho avançou pela esquerda e finalizou com desvio para uma grande defesa de Gustavo. No rebote, o próprio lateral voltou a finalizar. No entanto, o goleiro tricolor operou outro milagre para evitar o empate.

Sem criação, Enderson optou por voltar com Jorginho na vaga de Pedro Martins. A alteração surtiu efeito e o Sport foi melhor que o Criciúma na etapa complementar. Apesar de, na maioria das investidas, parar no bom sistema defensivo tricolor, o Leão teve três boas chances de sair com um ponto de Santa Catarina. Aos 23, Juba cobrou falta de longe e Gustavo mandou para escanteio. Na sequência, Sabino desviou a bola levantada na área e viu Vagner Love acertar o travessão. Já aos 41, Juba deu lindo passe de calcanhar e Felipinho bateu cruzado para boa defesa do goleiro mandante.

Ficha do jogo

Criciúma 1

Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Hélder); Fellipe Mateus, Arilson, Rômulo (Léo Costa) e Marquinhos Gabriel (Crystopher); Éder (João Carlos) e Felipe Vizeu. Técnico: Claudio Tencati.

Sport 0

Renan; Fabinho, Chico, Sabino e Felipinho; Ronaldo (Gabriel Santos), Pedro Martins (Jorginho) e Ítalo; Fabrício Daniel (Wanderson), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Heriberto Hülse (Criciúma/SC)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Rômulo, aos 3' do 1T (CRI)

Cartões amarelos: Walisson Maia (CRI); Ronaldo Henrique, Felipinho (SPT)

