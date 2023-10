Em jogo de tempos distintos, Sport vê Ponte abrir vantagem, mas busca empate e evita derrota na Ilha

A- A+

Ilha lotada, camisa rosa em homenagem à campanha de conscientização ao combate ao câncer de mama e tropeço dos adversários diretos. A noite tinha tudo para ser especial para o torcedor do Sport. Um resultado positivo contra a Ponte Preta faria o Leão dar um importante passo rumo à Série A. Além disso, encurtaria para um ponto a distância para o líder Vitória. Contudo, dos males o menor. Com tempos distintos, depois de ver os paulistas abrirem 3x0, o Leão buscou o empate, e ficou no 3x3 sob vaias, nesta segunda-feira (9), pela 31ª rodada da Série B. Com o resultado, o time de Enderson Moreira voltou à vice-liderança, agora com 55 pontos.

O jogo

O primeiro tempo foi de muitos gols na Ilha. Para a tristeza dos rubro-negros, foram os visitantes que construíram a vantagem no placar. Com um Sport disperso em campo, a Ponte se aproveitou dos contra-ataques para construir um bom resultado. Em um intervalo de 11 minutos, foram três gols.

Aos 25, Jeh recebeu em velocidade, puxou para o meio e finalizou rasteiro para fazer 1x0. Logo em seguida, em mais uma investida pegando o setor defensivo leonino desorganizado, foi a vez de Mailton ampliar. Aos 34, após chute de Mailton, a bola bateu na mão de Thyere dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, o camisa 7 bateu com perfeição e fez o terceiro dos paulistas.

A fraca atuação fez o técnico Enderson Moreira optar por fazer modificações na equipe. Logo depois do terceiro gol, o treinador acionou Diego Souza e Alan Ruiz nas vagas de Ronaldo Henrique e Peglow. Mais ofensivo, o Sport descontou no fim do primeiro tempo. Após sobra, Jorginho chutou de fora da área e Vagner Love desviou para o fundo das redes.

Com outra postura, o Sport mandou na segunda etapa. Ainda nos primeiros minutos, Diego Souza desperdiçou duas boas oportunidades para descontar. Uma delas de bicicleta. Aos 24 minutos, entretanto, Fabrício Daniel colocou fogo no jogo ao converter cobrança de pênalti. Inflamado pela torcida, o Leão chegou à igualdade aos 33. Jorginho aproveitou trapalhada da zaga da Ponte e finalizou firme para vencer o goleiro Caíque França.

Ficha do jogo

Sport 3

Denis; Eduardo (Felipe), Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Alan Ruiz) e Jorginho; Labandeira (Fabrício Daniel), Peglow (Diego Souza) e Vagner Love (Edinho). Técnico: Enderson Moreira.

Ponte Preta 3

Caíque França; Luiz Felipe, Thiago Oliveira, Mateus Silva (Thomás Kayck) e Artur; Felipinho, Amaral (Ramon Carvalho) e Léo Naldi; Maílton (Tales), Eliel (Samuel Andrade) e Jeh (Paul Villero). Técnico: João Brigatti.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Jefferson Cleiton Piva da Silva (ambos do PR)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Gols: Love, aos 48' do 1T, Fabrício Daniel, aos 24' e Jorginho, aos 33' do 2T (SPT); Jeh, aos 25', Mailton, aos 29' e 36' do 1T (PON)

Cartões amarelos: Rafael Thyere, Labandeira, Love (SPT); Felipe Amaral, Artur, Paul Villero (PON)

