Em jogo de torcida única, alvirrubros comparecem aos Aflitos para Clássico dos Clássicos

A- A+

Com sinalizadores, fogos e bandeirões, a torcida do Náutico recebe o ônibus do time na chegada aos Aflitos, na Zona Norte do Recife, para primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, contra o Sport, que começa às 16h30.

Apenas a torcida alvirrubra poderá acompanhar o jogo deste sábado (30), no estádio. O duelo é válido pela primeira final do Campeonato Pernambuco.

Seis câmeras de reconhecimento facial foram instaladas para identificação de torcedores que comparecerem ao clássico.

Muitos torcedores arremessaram objetos no ônibus do Náutico na chegada da delegação. O vidro do veículo foi trincado.



Veja também

Final do Pernambucano De volta ao Náutico após lesão, Kayon conta com apoio da família nos Aflitos antes de clássico