Em jogo decisivo, Retrô visita o Confiança, pela Pré-Copa do Nordeste

Em busca de ser destaque em mais uma temporada, o Retrô terá o seu primeiro desafio do ano neste sábado (6). Atual vice-campeã pernambucana, a Fênix vai a Aracaju, onde visita o Confiança, às 16h, na Arena Batistão, pela Pré-Copa do Nordeste.

De acordo com o regulamento do torneio, as equipes se enfrentam em jogo único nesta fase. Em caso de empate, o classificado à fase seguinte será conhecido nos pênaltis. Caso avance em Aracaju, o próximo adversário do Retrô será definido pelo ranking da CBF.

A Fênix chega ao confronto preparada. Ao menos, na teoria. Durante a pré-temporada, o time do técnico Vinícius Bergantin realizou quatro amistosos e saiu com saldo positivo. Venceu o ASA-AL, por 2x0, e o Serra Branca-PB, por 3x1, além de ter ficado no 1x1, em duas ocasiões, com o Botafogo-PB.

Visando voos mais altos, o Retrô reforçou o elenco. O já qualificado plantel da temporada 2023 ganhou peças experientes para este ano, como o meia Richard Franco, ex-Náutico. Além disso, a diretoria azulina conseguiu manter nomes como os atacantes Fernandinho e Luisinho.

