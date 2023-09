Em jogo do Barcelona Legends, Ronaldinho dribla até torcedor; confira vídeo

A- A+

O rei do "dribe" nunca perde a majestade. Em partida do Barcelona Legends, que reuniu grandes nomes da história do clube catalão, Ronaldinho demonstrou que apesar do tempo segue sabendo muito da arte do drible. Nesta quinta-feira (07), sobrou até mesmo para um torcedor, no jogo contra as lendas do Maccabi Haifa, de Israel.

‍ O drible de corpo até no torcedor. Ronaldinho é Ronaldinho.pic.twitter.com/6xfdfwmvkF — Footure (@FootureFC) September 8, 2023

O gaúcho também fez bonito contra os adversários e fez seus fãs suspirarem ao lembrar do auge do jogador entre 2004 e 2006. Com a redonda colada no pé e dribles curtos, o Bruxo deixou quase meio time do Maccabi Haifa para trás e só faltou entrar com bola e tudo.

