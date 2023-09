A- A+

Futebol Internacional Em jogo do Campeonato Saudita, CR7 discute rispidamente com Daronco; entenda Árbitro brasileiro comandou o confronto entre Al Nassr x Al Ahli

Em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Saudita, o árbitro brasileiro, Anderson Daronco teve que aguentar as reclamações de Cristiano Ronaldo, atacante do Al Nassr. A equipe do português venceu por 4x3 o Al Ahli, do atacante Roberto Firmino, nesta sexta-feira (22).

Daronco, um dos árbitros de futebol mais destacados dos últimos anos do futebol brasileiro e que carrega o distintivo da Fifa, estreou no Campeonato Saudita nesta sexta-feira. Depois do grande investimento no futebol, a Federação Saudita busca parceria com confederações para árbitros de outros centros promovam intercâmbio de experiência.

No primeiro desafio do brasileiro em terras árabes, a missão era apitar o jogo do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Mané, diante do Al Ahli de Firmino e Mahrez. A partida foi marcada por muitos gols e uma discussão olho a olho entre o árbitro e o astro português. Reclamando de um possível pênalti, o português foi à loucura e esbravejou bastante; veja o vídeo a seguir.

Por outro ângulo, CR7 pediu uma falta em Otávio, meio campo e companheiro de Ronaldo na Seleção Portuguesa. Daronco manteve a decisão e mandou o jogo seguir.

O gaúcho não é o primeiro brasileiro a apitar uma partida nesta temporada da Liga Saudita. No último mês de agosto, Ramon Abbati Abel, que também é Fifa, comandou partida no campeonato árabe.

