Em jogo duro, Brasil bate Ucrânia e segue vivo no Pré-Olímpico de Vôlei

Foi no sufoco, mas o Brasil voltou a vencer no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino. Na noite desta quarta-feira (4), a seleção venceu a Ucrãnia, no Maracanãzinho, por 3 sets a 2 (parciais de 36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11). O destaque da partida foi o jovem Darlan, maior pontuador do confronto com 23 pontos.

Com o resultado, o Brasil agora soma sete pontos e ocupa a 4ª colocação. Nesta sexta-feira (6), o time verde-amarelo volta a entrar em quadra. Desta vez, medirá forças com a vice-líder do grupo, Cuba, às 10h, pela 5ª rodada.

O jogo

O primeiro set foi de tirar o fôlego de quem marcou presença no ginásio carioca. O Brasil começou bem, mas logo viu a Ucrânia equilibrar as ações. Na reta final, as equipes foram alternando os pontos, com vários set-points para ambos os lados. Contudo, o time europeu fechou em 38 a 36, aproveitando um erro de recepção da equipe de Renan Dal Zotto.

No set seguinte, a Ucrânia parecia encaminhar uma boa vantagem. Contudo, Dal Zotto acionou Darlan na partida e o jovem incendiou o Maracanãzinho. O oposto de 21 anos virou várias bolas, ajudando o Brasil a ganhar o segundo set por 25 a 20.

O equilíbrio seguiu tomando conta da partida. No terceiro set, a Ucrânia conseguiu abrir vantagem e fechar em 25 a 21. No set posterior, foi a vez do Brasil ser superior ao adversário e devolver o placar.

No último e decisivo set, um ace de Lucão desestabilizou a Ucrânia e levantou o ginásio. Atordoados com a pressão da torcida local, os ucranianos ainda cederam um ponto ao Brasil por erro de posicionamento. No fim, Flávio foi o responsável por virar a bola que garantiu o triunfo aos donos da casa.

