Em jogo duro, Brasil vence Japão no tie-break e segue invicto Liga das Nações de Vôlei

Foi difícil, mas o Brasil conseguiu. Em partida válida pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei, em Macau, na China, a seleção feminina conseguiu vencer o Japão por 3 sets a 2, e manteve a invencibilidade na competição, alcançando a 5ª vitória no 5º jogo.

1º set - 24 x 26

A primeira parcial começou com as japonesas a todo vapor, chegando a abrir 5 a 1. A forte defesa das asiáticas também dificultou a vida das brasileiras, que, aos poucos, começaram a equilibrar as ações, lideradas por Rosamaria e Ana Cristina, que marcaram seis pontos cada no set. Contudo, do outro lado, Sarina Kogo e Kotona Hayashi com oito e seis pontos, respectivamente, foram primordiais para levar o Japão à vitória.

2º set - 26 x 24

No segundo set, o Brasil até começou melhor. Com a defesa melhor ajustada, a seleção conseguiu se manter boa parte da parcial à frente das japonesas. Ainda assim, as adversárias fizerem frente e chegaram até a evitar quatro set points das brasileiras. Mas Gabi, com três pontos de saques e quatro de ataques, e as fortes chegadas de Rosamaria - marcou seis pontos - conseguiram levar a equipe ao triunfo.

3º set - 19 x 25

Um Japão dominante. Esse seria um bom resumo para o que aconteceu no terceiro set. Aqui, Zé Roberto optou por deixar Rosamaria no banco boa parte da parcial. Ainda assim, a oposta, juntamente com Gabi, conseguiram fazer quatro e cinco pontos, respectivamente. Do lado das japonesas, Sarina Koga voltou para o jogo e marcou nove pontos, sendo dois de saques.

4º set - 25 x 20

Um Brasil dominante, e não só isso, uma Thaisa entrando de maneira espetacular no jogo. A central, bicampeã olímpica foi o nome do set, marcando seis pontos, sendo três de ataque e três de bloqueio. A jogadora teve a ajuda de Gabi, que também marcou os mesmos seis pontos.

5º set - 15 x 11

Embaladas pela vitória no set anterior, o Brasil começou bem e já abriu vantagem no tie-break. As japonesas, mantiveram a persistência e chegaram a impôr uma leve dificuldade às brasileiras. Contudo, Thaisa e Gabi, novamente, além de Carol, todas marcando três pontos cada, foram decisivas para a vitória e a manutenção da invencibilidade na competição.

