Em jogo duro, Jorginho brilha, Sport supera Tombense e pega elevador na Série B

Quando o assunto é jogar na Ilha do Retiro, está difícil alguém roubar pontos do Sport. Na noite desta quarta-feira (10), a vítima foi o Tombense. Mesmo sem público, em confronto atrasado da 4ª rodada da Série B, o Leão teve dificuldades, mas venceu a equipe mineira por 3x2, chegando à 17ª vitória consecutiva em casa. Agora são 33 jogos de invencibilidade na Praça da Bandeira. O último revés aconteceu em fevereiro do ano passado, em derrota para o Botafogo-PB, pelo Nordestão. O resultado conquistado perante Gavião-Carcará fez o Rubro-negro chegar à 8ª posição, com sete pontos, ainda com dois compromissos a menos na Segundona.

O grande nome do primeiro tempo na Ilha do Retiro foi Jorginho. Depois de ser ausência contra o Guarani, com dores no joelho, o camisa 10 foi decisivo para o Leão ir para o intervalo com a vantagem no marcador. Se está pecando na pontaria, assistindo os companheiros Love está com os pés calibrados. Logo aos 13, depois de perder boa chance, o camisa 9 deixou Jorginho na cara do gol para abrir o placar.

Durante a maior parte do tempo, o Sport parecia mais perto de ampliar do que de tomar o empate. Contudo, na única finalização no alvo dos visitantes na etapa inicial, acabou resultado em gol. Após bate rebate na área, Alex Sandro ficou com a sobra, limpou a marcação e mandou para as redes. A resposta rubro-negra, contudo, veio no lance seguinte. Thyere deu belo lançamento para Jorginho. Na saída de Felipe Garcia, o meia tocou de cobertura para fazer 2x1 com auxílio do VAR.

Ainda nos 45 minutos iniciais, Vagner Love e Ewerthon quase deixaram o Sport com uma folga maior no placar. Enquanto o centroavante parou em Felipe Garcia, o lateral carimbou o travessão do goleiro adversário.

Na volta do intervalo, com oito minutos de bola rolando, o 'cara' do Leão na partida serviu o 'cara' da temporada para fazer o terceiro. Juba tabelou com Jorginho, fintou o goleiro e chutou para o gol vazio. Sem se abater com o revés, o Tombense voltou a encostar no placar, novamente com Alex Sandro, aos 24. O tento animou os visitantes, que passaram a dominar a partida. Com o time demonstrando cansaço, Renan teve que aparecer em pelo menos três oportunidades para garantir o resultado positivo.

Ficha do jogo

Sport 3

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús (Gabriel Santos); Ronaldo Henrique (Pedro Martins), Fabinho e Jorginho (Felipinho); Edinho (Wanderson), Luciano Juba e Vagner Love (Matheus Vargas). Técnico: Enderson Moreira.

Tombense 2

Felipe Garcia; Zé Vítor (Luís Felipe), Augusto (Felipe Cruz) e Roger Carvalho; Pedro Costa, Bruno Silva, Elton (Marcelinho), Jaderson (Luiz Fernando), Egídio e Guilherme Santos (Pierre); Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (FIFA/SP)

Gols: Jorginho, aos 13' e 33' do 1T, Luciano Juba, aos 8' do 2T (SPT); Alex Sandro, aos 31' do 1T e 24' do 2T (TOM)

Cartões amarelos: Ronaldo Henrique (SPT); Bruno Silva (TOM)

