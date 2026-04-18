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SPORT Em jogo elétrico, Sport fica no empate sem gols com o América-MG, pela Série B Partida marcou o reencontro com o ex-técnico Roger Silva, que agora está no comando do Coelho

Em uma noite de muitas finalizações e pouca precisão, América-MG e Sport ficaram no 0 a 0 em Belo Horizonte. O confronto teve contornos dramáticos para o goleiro Thiago Couto e momentos de perigo criados pelo esquema de Roger Silva, que reencontrou o Leão pela primeira vez desde sua saída.



Com o empate, o Leão da Ilha preserva sua sequência invicta, enquanto o Coelho lamenta as oportunidades perdidas dentro de casa e segue no Z4 da competição.

A próxima partida do Sport será contra o Novorizontino, no sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo foi elétrico e contou com muitas oportunidades desperdiçadas pelos dois times.

Aos 9 minutos, em contra-ataque do Sport, Carlos De Pena recebe na área pelo lado esquerdo e cruza rasteiro. A bola passa pelos defensores e Perotti se estica inteiro na pequena área, mas a bola sai pela linha de fundo.

Na sequência, foi a vez do América-MG assustar. Felipe Amaral sobra na grande área, ajeita no peito e finaliza mandando por cima do gol.

Em uma saída de bola errada do Coelho na entrada da área aos 14', Perotti pega a sobra, cobra para dentro e arma a batida. Logo depois, Iury Castilho também chega na bola e finaliza para fora.

Quatro minutos depois, Thiago Couto protagonizou um lance esquisito. Val Soares finaliza de fora da área no meio do gol. O goleiro rubro-negro fez a defesa, mas solta a bola na sequência. Com uma reação rápida, Couto conseguiu recuperar a posse.

Barletta levou a pior após chegada de Felipe Amaral, aos 27'. o Sport segue a jogada, mas a defesa do Coelho corta e o árbitro para o jogo para atender o camisa 30 do Leão, que fica caído em campo.

Segundo tempo

Nos primeiros segundos da segunda etapa, o Coelho chegou com perigo. Em cruzamento na pequena área, Yago não alcança. Segovinha fica com a bola pelo lado direito e cruza. Desta vez, Yago acerta o cabeceio, mas manda para fora.

Aos 13', o Sport tenta sair em contra-ataque com velocidade, mas a bola bate no juiz, que paralisa a partida.

Thiago Couto testou o coração dos rubro-negros aos 21'. Em ataque perigoso, Thauan finaliza de longe e o goleiro do Leão rebate nos pés de Mastriani. O atacante sai da área com a bola, aciona Yago Santos, que repassa para Felipe Amaral inverter o jogo.

Após erro de domínio de Segovinha, Jhonny cruza na área. Couto sai do gol, choca-se com Mastriani na disputa aérea, mas consegue fazer a defesa em dois tempos.

Em mais uma chegada do Coelho, aos 33, Jhonatan corta para dentro da entrada da área e finaliza firme. A bola desvia em Zé Gabriel e sai com perigo.

Aos 43', Barletta arriscou para o Sport. O camisa 30 carregou a bola pelo meio e finalizou forte. Porém, a bola foi para fora.

Ficha técnica

América-MG 0

Gustavo; Jhonny, Nathan, Rafa Barcelos e Dalbert (Paulinho); Felipe Amaral (Léo Alaba), Yago Santos (Jhonatan Lima) e Val Soares; Segovinha (Alê), Thauan e Mastriani (Paulo Victor). Técnico: Roger Silva.

Sport 0

Thiago Couto; Augusto Pucci (Madson), Marcelo Ajul (Habraão), Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas (Biel) e Carlos De Pena; Chrystian Barletta, Iury Castilho (Marlon Douglas) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alexandre de Medeiros Lodetti (ambos de SC)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Cartões amarelos: Augusto Pucci, Iury Castilho, Madson e Zé Gabriel (SPT); Rafa Barcelos (AME)

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