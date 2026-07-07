Em jogo emocionante, Argentina vira sobre Egito e se garante nas quartas da Copa do Mundo

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Em jogo emocionante disputado na tarde desta terça-feira (7), em Atlanta, a Argentina venceu o Egito e se garantiu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Após estarem perdendo por 2x0, os sul-americanos viraram para 3x2 e agora aguardam o vencedor de Colômbia e Suíça para conhecer o adversário das quartas de final.

Yasser Ibrahim e Zico marcaram para os africanos, enquanto Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández anotaram os tentos da equipe dirigida por Lionel Scaloni. Quando a partida ainda estava 0x0, Messi desperdiçou uma penalidade.

O jogo



A falta de intensidade da Argentina na etapa inicial resultou no primeiro baque logo aos 15 minutos. O Egito inaugurou o placar em uma cobrança de falta ensaiada. Yasser Ibrahim subiu mais alto e cabeceou para estufar a rede dos argentinos.



Pouco depois, a Argentina teve a chance de empatar após pênalti marcado sobre Tagliafico. Os egípcios reclamaram da decisão do árbitro, enquanto o goleiro Shobeir pediu calma para os companheiros e mostrou confiança. A esperança argentina foi depositada nos pés de Messi. O craque bateu e perdeu seu segundo pênalti neste Mundial.



A Argentina voltou diferente da pausa para a hidratação, com maior presença ofensiva e trocando passes com objetividade. Em resposta, o Egito fortaleceu sua linha defensiva e armou um ferrolho difícil de ser vencido. Shobeir fez grandes defesas e impediu o empate após cabeçada do Mac Allister e chute de Julián Álvarez.



Na volta do intervalo, o técnico do Egito colocou mais um zagueiro em campo, sacando o meia Ashour para dar a vez para Fathy. A Argentina continuou com a posse da bola, circulava nas proximidades da área da seleção egípcia, mas não conseguia criar situações claras de gol.



Aos 13, o Egito conseguiu armar um contragolpe mortal, Zico marcou, mas o VAR recomendou a revisão do lance por uma falta controversa na origem do lance. O árbitro, então, anulou o gol egípcio.



Dez minutos depois, não houve maneira de impedir a comemoração dos egípcios. Salah conduziu sua seleção ao contra-ataque. Hassan recebeu passe, arrancou pela direita e cruzou na medida para Zico escorar e marcar o segundo.



Em um momento raro de desatenção do Egito, a Argentina descontou com um gol de cabeça de Romero, que apareceu livre na grande área aos 34 para surpreender o arqueiro adversário após passe de Messi.



Foi o gatilho para que o astro ressurgisse no jogo, fadado a ser herói. Aos 38, Messi começou e terminou o lance que deixou a partida empatada. Bola erguida na área, bate rebate e gol do maior artilheiro de Copas, que somou seu 21º.



O Egito tentou prender a bola para levar o jogo até a prorrogação. Um passe errado de Salah gerou um ataque da Argentina, Lautaro cruzou e Enzo Fernández cabeceou cruzado e decretou a virada, aos 47.

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