COPA DO MUNDO FEMININA Em jogo emocionante, Inglaterra vence a Austrália e se classifica para a final da Copa do Mundo Apesar do gol de Sam Kerr, as inglesas foram superiores e eliminaram as anfitriãs

A história está feita. Em partida acirrada e cheia de emoções, a Inglaterra venceu a Austrália por 3 a 1 na semifinal da Copa do Mundo Feminina e, pela primeira vez em sua história, chega à grande decisão do torneio. A seleção enfrentará a Espanha, no domingo (20), às 7h, no Accor Stadium, em Sidney.

A partida começou como se esperava, deixando claro que um erro seria faltal. O primeiro gol só saiu aos 36 minutos. Após bela troca de passes dentro da área, a bola chegou limpa para a camisa 10 do time, Ella Toone, que chutou forte, no ângulo, e venceu a goleira Arnold para abir o placar.

A reação da Austrália só veio no segundo tempo, quando a estrela de Sam Kerr, que fez a sua primeira partida como titular nesta Copa do Mundo, colocou a responsabilidade debaixo do braço. Aos 18 minutos, depois de boa recuperação na defesa, a craque recebeu a bola na entrada do meio campo, percorreu mais alguns metros com as zagueiras inglesas na sua cola e chutou forte, também no ângulo, de fora da área, para marcar um lindo gol para empatar a partida e colocar as Matildas de novo na briga pela final.

A partir daí, os times seguiram em um jogo acirrado e muito brigado, com a Austrália ficando cada vez mais agressiva pelos cinco minutos seguintes. Ainda assim, o que era sonho virou pesadelo e, aos 26 minutos, Lauren Hemp virou a partida para a Inglaterra após aproveitar erro bobo da zaga adversária e tirar da goleira com chute forte e cruzado.

Com o jogo em 2 a 1, a Inglaterra tentou controlar um pouco mais o jogo, enquanto a Austrália foi pouco efetiva. A estrela Sam Kerr, inclusive, que brilhou minutos antes, perdeu duas boas oportunidades de empatar o jogo. Uma de cabeça, após bola enfiada na área, e outra em um chute livre, após aproveitar uma cobrança de escanteio e um bate-rebate dentro da área, que foi acima da trave, para desespero das Maldivas.

Para fechar o jogo, aos 41 minutos, Alessia Russo recebeu belo passe entre a defesa e marcou mais um para a Inglaterra. Com o resultado, a Austrália volta à campo no sábado, às 7h, para enfrentar a Suécia em busca do terceiro lugar da Copa do Mundo. Já as inglesas fazem a final contra a Espanha em busca do título inédito.



