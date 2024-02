A- A+

Copa do Brasil Em jogo emocionante, Petrolina vence Cascavel-PR e vai à segunda fase da Copa do Brasil Adversário do time pernambucano será o Sousa, que eliminou o Cruzeiro na semana passada

Quem foi ao estádio Paulo Coelho, no Sertão pernambucano, na noite desta quarta-feira (28), viu um feito e tanto. Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Petrolina precisava vencer o Cascavel-PR para seguir vivo no certame. E assim foi feito. Em confronto emocionante, a Fera Sertaneja bateu a equipe paranaense por 3x2, e garantiu vaga na segunda fase do mata-mata nacional, além de R$ 945 mil como premiação.

Na próxima fase, o adversário do Petrolina será o Sousa, fora de casa, com data ainda a ser definida. A equipe paraibana derrotou o Cruzeiro, por 2x0, na semana passada.

O jogo

O Petrolina foi para o intervalo em vantagem, mas o primeiro tempo foi de boas chances para ambos os lados no Sertão pernambucano. Desde o apito inicial do árbitro, o Cascavel pressionou a saída de bola da Fera Sertaneja, no intuito de forçar o erro adversário. Porém, a primeira grande oportunidade foi do time da casa. Aos dez, Douglas quase marcou de bicicleta. Mais tarde, o camisa 9 e Emerson Galego assustaram em finalizações perigosas.

O Cascavel, por sua vez, também deu trabalho ao sistema defensivo tricolor. No entanto, os poucos chutes que foram em direção à meta, foram defendidas sem dificuldades por Alan.

A abertura do placar aconteceu já na reta final da etapa inicial. Aos 42 minutos, Kiros aproveitou cruzamento e subiu de cabeça para colocar o Petrolina em vantagem.

Vaga quase fica pelo caminho

Na volta do intervalo, o técnico William Lima sacou Kiros e acionou Everton Felipe na partida. E logo na primeira participação no jogo, aos dois minutos, o camisa 19 foi oportunista para deixar o Petrolina ainda mais perto da segunda fase.

Apesar da vantagem no placar, o Petrolina por pouco não viu a classificação escorrer pelos dedos. Com gols de Eduardo Junho, aos 17 minutos, e Vitinho, aos 32, o Cascavel igualou o placar e ficou próximo da vaga. Contudo, aos 48 jogados, Emerson Galego aproveitou falta cobrada para a área e cabeceou para marcar o gol da classificação sertaneja. Na comemoração, o camisa 11 recebeu o segundo amarelo e acabou expulso.

Veja também

Futebol TJPE se reúne com clubes de futebol e anuncia medidas para combater a violência provocada por torcidas organizadas