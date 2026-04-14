Em jogo equilibrado, João Fonseca vence rival chileno e avança no ATP 500 de Munique

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O brasileiro João Fonseca avançou no ATP 500 de Munique, na manhã desta terça-feira. Em um jogo equilibrado contra o chileno Alejandro Tabilo, o tenista de 19 anos venceu por 2 sets a 0, parciais 7/6 e 6/3, em 1h33min, pela primeira rodada do torneio, e agora enfrentará o francês Arthur Rinderknech (27°).

Fonseca venceu Tabilo pela primeira vez na carreira. O chileno havia sido algoz do brasileiro em duas oportunidades, incluindo o duelo recente em Buenos Aires, há dois meses.

Antes disso, o tenista chileno já havia superado João Fonseca em 2024, ainda no início da carreira do brasileiro no circuito, nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

— Sabia que seria um jogo difícil. Eu perdi para ele duas vezes, é um grande jogador, sabe jogar bem na altitude. Foi um grande jogo. Mas estou feliz por jogar aqui, por ter avançado. Me senti bem hoje, mesmo com bastante frio. Semana passada estava jogando no sol (em Monte Carlo), era um clima diferente, é altitude aqui, mas no geral fui bem. Tive uns dois ou três dias para me adaptar, mas acho que é sobre isso. No fim, quem se adaptar melhor vence — disse João após o jogo.

Agora, o brasileiro conseguiu uma vitória importante para confirmar o bom momento vivido. No primeiro set, João Fonseca não conseguiu quebrar o saque do adversário e precisou de um tie-break para abrir vantagem.

Já na segunda parcial, o brasileiro conseguiu quebrar Tabilo após um game em que teve de salvar dois break points. A partir de então, João Fonseca se manteve concentrado para conseguir uma nova quebra, fechar a partida e garantir a vitória.

Na próxima rodada, João Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech, que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0. Em Monte Carlo, na semana passada, o brasileiro venceu Rinderknech por 2 a 1. A partida das oitavas de final está prevista para a quarta-feira, em horário a ser definido.

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