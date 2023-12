Em jogo festivo, Seedorf se recusa a falar sobre Milan e Botafogo e chama a atenção nas redes

A- A+

Após o jogo festivo entre São Paulo e Milan, que marcou a comemoração dos 30 anos do Mundial conquistado pelo time brasileiro, o ex-meio-campista Clarence Seedorf roubou a cena nas entrevistas. O holandês de 47 anos se recusou a responder perguntas sobre Botafogo, time onde ele atuou entre 2012 e 2013, e Milan, equipe no qual ele passou 10 anos de sua carreira.

Seedorf chegou ao Botafogo em 2012 e com a camisa do time alvinegro, o holandês conquistou o Carioca de 2013 e ajudou o clube a se classificar para a Libertadores de 2014. No entanto, o ex-jogador não quis falar sobre a equipe carioca após ser questionado sobre a campanha do Botafogo no Brasileirão. "Errado, errado. Pergunta errada", disse Seedorf.

Outros jornalistas tentaram perguntar ao Seedorf sobre o Milan, time italiano onde ele fez história na Europa, mas também viram o holandês se recusar a responder. O ex-meia virou as costas para os repórteres após ouvir que o questionamento seria sobre a equipe da Itália, que foi eliminada na fase de grupos da Champions League.

As atitudes de Seedorf chamaram a atenção nas redes sociais e diversos torcedores o chamaram de mal-educado. Em campo, o holandês deu uma assistência para Ricardo Oliveira marcar, mas viu Dodô acabar com o jogo, com três gols. No fim, o São Paulo venceu o Milan por 4 a 1.

