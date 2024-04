A- A+

Campeonato Inglês Em jogo frenético, Manchester United empata por 2 a 2 com o Bournemouth no Campeonato Inglês O resultado deixou o Manchester em sétimo lugar, com 50 pontos e lutando por uma vaga na Liga Europa

Em um jogo emocionante, o Manchester United empatou em 2 a 2 com o Bournemouth neste sábado, no Vitaly Stadium. O resultado deixou o Manchester em sétimo lugar, com 50 pontos e lutando por uma vaga na Liga Europa. O Bournemouth permaneceu em 12º, com 42 pontos.

Aos 15, Solanke finalizou de fora da área e marcou: 1 a 0 para o Bournemouth. O Manchester não deixou barato e empatou aos 29, com gol de Bruno Fernandes após chute de dentro da área.

Com o jogo em ritmo frenético, aos 34, Kluivert finalizou dentro da área e o Bournemouth ampliou para 2 a 1. O resto do segundo tempo foi muito truncado e picotado, com faltas de ambos os times.

Logo no começo do segundo tempo, aos 4, Kluivert apareceu pra finalizar, mas a bola bateu na defesa. Sem parar, o United criou mais uma chance com Bruno Fernandes aos 15. Ele apareceu para finalizar, mas a bola bateu na defesa.

Aos 19, após pênalti marcado, Bruno Fernandes ajeitou a bola com carinho, cobrou e fez o gol para empatar o jogo. Após as substituições, o Bournemouth tomou conta do jogo e quase teve um pênalti marcado que foi invalidado pelo VAR aos 48 minutos.

O Manchester United volta a campo pelo Campeonato Inglês apenas no dia 24 de abril, às 16h (horário de Brasília), quando enfrenta o Sheffield United, no Old Trafford, em jogo atrasado pela 29ª rodada. O Bournemouth, por sua vez, entra em campo no dia 21 de abril, às 11, fora de casa, diante do Aston Villa, pela 34ª rodada.

