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Série B Náutico fica no empate sem gols contra o Juventude nos Aflitos Único jogo deste domingo (05) de Série B foi de poucas oportunidades

Minutos após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os 2.701 torcedores que se fizeram presentes nos Aflitos para conferir o duelo entre Náutico e Juventude, válido pela 16ª rodada da Série B, não puderam gritar gol e tiveram poucos motivos para vibrar. Em jogo sonolento, as equipes não saíram do 0x0 e somaram um ponto cada.

O primeiro lance bem construído foi aos 11 minutos, Victor Andrade roubou a bola no campo de ataque, tabelou com Dodô e arriscou de fora de área, mas o goleiro Jandrei defendeu no centro do gol.

A resposta do Juventude veio aos 19 minutos, MP serviu Patryck, que vinha de frente, e bateu cruzado, mas a bola passou rasteira e na frente do gol de Muriel. No minuto seguinte, o ala chegou novamente, dessa vez bateu de direita, mas o goleiro alvirrubro defendeu.

Ainda que o Náutico tenha respondido com algumas finalizações, foi o Juventude aos 28 que chegou com mais perigo. Safira teve a oportunidade de finalizar de frente para o gol, mas a bola passou por cima do gol.

Aos 40 minutos, Patryck repetiu jogada pela esquerda e bateu de perna direita. Bem posicionado, Muriel fez mais uma segura defesa, apesar do desvio, e impediu o gol do time gaúcho.

Mesmo após o período do intervalo, o jogo voltou lento e sem muito volume. A primeira boa chegada foi somente aos 11 minutos, Reginaldo cruzou na área e Victor Andrade complementou de cabeça, mas a bola passou pelo lado direito do gol.

Dois minutos depois, Igor Fernandes pegou sobre na área e mandou para o gol, Jandrei espalmou para cima e sobrou para Dodô, o camisa 10 cabeceou para fora, mas o meia já estava impedido.

A oportunidade animou o Timbu e aos 15 minutos, Wenderson recebeu no bico direito da grande área e soltou o pé, a bola passou raspando a trave de Jandrei. Dois minutos depois, o gol pareceu ainda mais próximo, após cruzamento pelo lado direito, Derek fechou na pequena área, mas por pouco não mandou para o gol.

Já aos 32 minutos, o Náutico ficou muito perto da abrir o placar. Em cobrança de falta pelo lado direito, Dodô tentou surpreender e mandou na furquilha e balançou a trave alviverde. Os gaúchos responderam imediatamente, após falta cobrada na área, Mandaca pegou sobra e chapou, Muriel foi ligeiro e esmurrou a bola, mandando para longe.

O jogo foi perdendo intensidade com o passar do tempo e as chances mais raras. Mas no último lance do jogo, já nos acréscimos, Allan Victor cruzou na área e Mandaca subiu sozinho, mas ainda assim a cabeçada foi por cima da meta.

Sem tempo para mais nada, Náutico e Juventude empataram sem gols. O Timbu amarga o sexto jogo sem vitórias e está na 12ª posição com 21 pontos. O próximo jogo do Alvirrubro será no próximo domingo (12), fora de casa, contra o Avaí.



Ficha técnica



Náutico 0

Muriel; Igor Fernandes, Gustavo Henrique (Léo Jance), Wanderson e Matheus Ribeiro; Samuel, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Jr. Todinho (Reginaldo) e Derek (Luiz Claudio). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Juventude 0

Jandrei; Pinheiro, Messias e Marcos Paulo; Patryck (Wadson), Raí Ramos, Lucas Mineiro (Luan Martins) e Raí Silva (Mandaca); MP (Allan Victor), Fábio Lima (Manu Castro) e Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Derek, Matheus Ribeiro e Wenderson (N) Jandrei e Safira (J)

Público total: 2.701

Renda: R$ 68.689,00



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