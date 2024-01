A- A+

Futebol Em jogo morno, Náutico vence Afogados por 1x0 pelo Pernambucano Timbu bateu a Coruja por 1x0, com gol de Patrick Allan, e mantém 100% de aproveitamento no torneio

Não foi um primor de jogo, mas se o que vale são os três pontos, o Náutico fez exatamente o dever de casa. Ou melhor, fora de casa. No Vianão, o Timbu derrotou o Afogados por 1x0, nesta quinta (18), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Ao lado do Retrô e do Santa Cruz, o Alvirrubro segue com 100% de aproveitamento, com seis pontos, dividindo o topo do torneio - por conta do saldo de gols, a liderança é da Fênix. Patrick Allan foi quem balançou as redes para os visitantes.

Náutico e Afogados chegaram ao Vianão vivendo momentos diferentes. O Timbu veio de uma vitória tranquila por 2x0 diante do Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos. A Coruja estreou tomando uma goleada por 4x1 do Central, em Caruaru. Ou seja, a julgar pelo retrospecto recente e pela disparidade técnica e de tradição, os alvirrubros carregavam o peso do favoritismo.

Nos primeiros minutos, foram os visitantes que tiveram mais posse de bola. Com a mesma escalação da estreia, o Náutico parecia um pouco mais consciente na construção das jogadas, enquanto o Afogados tentava equilibrar a partida nos lances de bola parada, muito por conta também das condições ruins do gramado.

A reta final do primeiro tempo perdeu em velocidade (a pouca que tinha) e ganhou em reclamação de ambos os lados com a arbitragem. Vagner e Maltos, goleiros de Náutico e Afogados, respectivamente, foram espectadores de um jogo de poucas emoções na metade inicial.

Era só chutar

O Náutico passou os primeiros 45 minutos arriscando pouco de longe. Patrick Allan voltou obstinado a mudar essa história. O primeiro chute saiu fraco, mas na segunda tentativa a pancada acertou o ângulo de Maltos. Um golaço para abrir o placar no Vianão.

O técnico Allan Aal promoveu no segundo tempo as entradas de Ray Vanegas e Leandro Barcia. O uruguaio, inclusive, estava estreando com a camisa alvirrubra e por pouco não deixou o dele em chute cruzado para fora.

No lado do Afogados, Pedro Manta também mexeu no setor ofensivo, com as entradas de Fernandinho e Elias, esse último responsável por quase empatar o confronto em chute da entrada da área.

Sem conseguir furar o bloqueio do Náutico, o Afogados acumulou a segunda derrota no Estadual. Ao Timbu, o triunfo manteve o clube no bloco de cima da tabela, permanecendo também sem ser vazado.

Próximos jogos

O Náutico volta a campo no domingo, às 17h, contra o Maguary, nos Aflitos. Já o Afogados joga na segunda, perante o Porto, às 20h, novamente no Vianão.

Ficha técnica

Afogados 0

Maltos; Felipe Pacajus, Heverton, Gabriel e Weslley; Alemão, Jordan (Breno) e Doda (Fernandinho); Palominha (Robinho), Rodrigo (Elias) e Jardeu. Técnico: Pedro Manta.

Náutico 1

Vagner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marcos Júnior (Igor Pereira), Lorran (Marco Antônio) e Patrick Allan; Kauan Santos (Ray Vanegas), Evandro (Paulo Sérgio) e Fernandinho (Leandro Barcia). Técnico: Allan Aal.

Local: Estádio Vianão (Afogados da Ingazeira/PE)

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Michel Ferreira do Nascimento e Matheus Valentim

Gols: Patrick Allan (aos 7 do 2ºT)

Cartões amarelos: Elias (A); Patrick Allan (N)

Veja também

Futebol Sorteio da CBF define grupos da Copa do Nordeste; veja quem Sport e Náutico enfrentam