FUTEBOL Em jogo morno, Sport consegue dois gols no segundo tempo e estreia com vitória na Copa do Nordeste Com gols de Edinho e Sabino, Leão começa a Lampions com o pé direito

Do céu ao inferno. De primeiro tempo vaiado a aplausos no final do jogo. Isso porque o Sport, na partida contra o ABC-RN, na noite deste sábado (21), em sua estreia na Copa do Nordeste, fez um primeiro tempo bem abaixo do esperado. Mas conseguiu se impor no segundo tempo, fazendo valer o mando de campo e a presença da torcida, ganhando por dois tentos a zero contra a equipe alvinegra.



Um primeiro tempo que o Leão não foi tão bem. Até teve algumas oportunidades, com movimentações interessantes de Edinho e Love, que ainda conseguiu chegar pelo lado direito. Aos 11 minutos, o atacante de 38 anos saiu cara a cara com Simão, tentou uma cavadinha sob o goleiro, mas não caprichou tanto e a bola foi para a lateral. O Sport ainda foi perigoso com Luciano Juba de bola parada já no finalzinho do primeiro tempo, mas o goleiro abecedista trabalhou bem e fez a defesa sem grandes sustos.

Sob vaias, o time da Praça da Bandeira saiu para o intervalo precisando investir mais pelos flancos, principalmente pelo esquerdo, e foi o que aconteceu no segundo tempo. Logo aos três minutos, Gabriel Santos fez boa jogada passando por dois marcadores do ABC, chuta cruzado e Edinho tava lá para empurrar a bola para o fundo das redes e abrir o placar na Ilha do Retiro.

Depois disso, o ABC teve mais a posse de bola, tentava chegar pela bola aérea, mas esbarrou na boa defesa do Leão, que administrou bem o placar, e ainda conseguiu ampliar no finalzinho. Aos 44 minutos, depois do escanteio milimétrico cobrado por Luciano Juba, achando Sabino que, de cuca legal, testou firme no cantinho do goleiro Simão, que nada pode fazer.

O Sport volta a campo na próxima terça-feira (24), agora pelo Campeonato Pernambucano contra a equipe do Belo Jardim, na Ilha às 20h.



