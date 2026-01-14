Em jogo movimentado, Maguary e Santa Cruz empatam pelo Campeonato Pernambucano
Nesta quarta-feira (14), no Arthur Tavares, Bruno Vinícius e Renato fizeram os gols da partida
Maguary e Santa Cruz fizeram um jogo muito movimentado, mesmo sob o forte calor da cidade de Bonito. Nesta quarta-feira (14), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, as equipes terminaram o jogo com o placar em 1x1, com ambos gols marcados no primeiro tempo.
Mesmo sob um forte sol, Maguary e Santa começaram o duelo buscando o ataque, mas esbarravam nas boas defesas armadas. Aos 12 minutos, o Tricolor conseguiu o primeiro lance perigoso. Rodrigues chegou pelo lado esquerdo e cruzou, a bola passou por toda área e chegou no pé de Vitinho, que não tinha muito ângulo e acertou a trave.
O jogo engrenou a partir disso. Aos 13 minutos, Memo arriscou de longe e levou relativo perigo ao gol de Rokenedy. Um minuto depois, foi a vez de Pedro Favela aproveitar cruzamento e assustar o gol de Juliano, mas bola passou pelo lado direito da barra.
Após a pausa para hidratação, aos 29 minutos, o Maguary parece ter entendido bem as orientações de Sued Lima. Após troca de passes envolventes no lado esquerdo, o ponta Kanu só rolou para Bruno Vinícius complementar para o gol vazio e abrir o placar.
Mas a resposta tricolor veio rápido. Aos 35 minutos, após ser acionado por Patrick Allan, o ponta Renato foi derrubado dentro da área; ele mesmo foi para cobrança e com cobrança certeira no cantinho deixou tudo igual.
Outra finalização perigosa ao gol aconteceu aos 43 minutos. Marquinhos foi acionado no ponto futuro, invadiu a área pelo lado direito e mandou para o gol, o goleiro Rokenedy estava bem posicionado para defender.
Após os 15 minutos de intervalo, aparentemente as equipes voltaram com a mesma disposição. Logo no primeiro minuto, Júlio César cruzou na cabeça de Bruno Vinícius, a bola foi perto do centro do gol, mas foi a primeira chegada do time mandante.
Dois minutos depois, o Maguary seguiu abafando. O Azulão finalizou quatro vezes, sendo dois chutes defendidos por Rokenedy, que logo caiu no chão e buscou esfriar a pressão.
O início do segundo tempo era todo do time da casa. Ainda aos nove, Rokenedy teve que trabalhar e parou Marquinho e Júlio César de maneira seguida, salvando mais uma vez o Tricolor.
Aos 15 minutos, ítalo lançou Eduardo Ribeiro pelo lado direito, que venceua disputa contra Rodrigues, o camisa 2 do Maguary mandou para o primeiro pau, onde Kanu fechava, mas surpreendido pelo zagueiro Eurico.
A resposta do Santa só veio aos 21 minutos. Jogada individual de Pedro Costa e cruzamento na área, Quirino subiu um pouco desequilibrado e mandou a bola pelo lado direito do gol de Juliano.
Após mais um blitz do Maguary, mas sem tantas oportunidades, o Santa Cruz chegou aos 31, Matheus Régis recebeu em velocidade, de frente para o gol, mas não conseguiu superar o goleiro Juliano.
A última boa chance veio já nos acréscimos. Willian Jr recebeu perto da meia lua e arriscou, a bola passou raspando o pé da trave direita. Sem tempo para mais nada, o movimentado confronto terminou com o placar em 1x1.
Ficha técnica
Maguary 1
Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Memo (Iago), Ítalo e Júlio César; Bruno Vinícius (Henrique Alves)., Kanu (Mayco Félix) e Marquinhos. Técnico: Sued Lima.
Santa Cruz 1
Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli (Andrey), Pedro Favela e Patrick Allan (Willian Jr); Vitinho (Gabriel Galhardo), Renato (Matheus Régis) e Quirino (Israel). Técnico: Marcelo Cabo.
Data: 14/01
Local: Estádio Arthur Tavares (Bonito/PE)
Árbitro: Diego Fernando
Assistentes: Bruno Vieira e Victor Lavor
Gols: Bruno Vinícius aos 29 do 1T (M) Renato aos 36 do 1T (S)
Cartões amarelos: Ítalo (M) Marcelo Cabo e Andrey (S)
Público Total: 1.154
Renda Bruta: R$ 52.000,00