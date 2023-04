A- A+

Copa do Brasil Em jogo movimentado, Sport fica no empate com o Coritiba em estreia na Copa do Brasil Partida de volta será realizada no próximo dia 26, às 19h, na Ilha do Retiro

No primeiro jogo longe do Nordeste na temporada, o Sport ficou na igualdade com o Coritiba. Em duelo movimentado, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Rubro-negro estreou na competição nacional com um empate em 3x3 com o Coxa-Branca, na noite desta quarta-feira (12), no Couto Pereira.O confronto de volta acontece no próximo dia 26, na Ilha do Retiro, e o Leão precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe leonina agora volta as atenções para o Estadual. No sábado (15), encara o Retrô, pela primeira partida da final na Arena de Pernambuco.

O jogo

Desde o apito inicial do árbitro, a proposta do Sport estava muito clara: pressionar a saída de bola do Coxa. Antes de tomar o primeiro gol, o Rubro-negro já tinha finalizado, pelo menos, três jogadas que foram frutos da postura em campo. Em uma delas, acabou sendo premiado. Aos oito, Jorginho aproveitou o vacilo dos mandantes e acionou Juba na esquerda. Em tapa de primeira, o prata da casa achou Love livre no ataque. O camisa 9 dominou e bateu sob Gabriel para fazer 1x0.

Apesar do placar favorável, o Leão seguia com a linha alta, e o Coritiba passou a explorar os espaços concedidos com lançamentos. Ainda na primeira metade da etapa inicial, o Coxa-Branca virou o placar com dois belos gols de Alef Manga.

No primeiro, com todo espaço dado pela marcação, o camisa 11 acertou chute de rara felicidade, após Sabino cortar o perigo de cabeça, aos 15. Dez minutos mais tarde, o atacante recebeu em velocidade pela direita, deixou Sabino na saudade e bateu cruzado para vencer Renan mais uma vez e ampliar.

Leão revira, Manga salva Coxa

No segundo tempo, a dupla formada por Luciano Juba e Vagner Love voltou a aparecer para recolocar o Leão em vantagem. Logo no começo, o artilheiro do Sport no ano aproveitou falha de Bruno Viana para deixar tudo igual. Em seguida, foi a vez do 'Artilheiro do Amor' ficar com a sobra da cabeçada de Sabino na trave e fazer o terceiro.

Com a pressão do Coritiba, o Sport segurava o placar, até o árbitro de vídeo ver mão de Thyere em bola disputada na área leonina. Após Vuaden consultar o monitor e assinalar pênalti, Alef Manga cobrou com categoria para deixar tudo igual no Couto Pereira.

Ficha do jogo

Coritiba 3

Gabriel; Natanael (Jamerson), Bruno Viana, Kuscevic e Victor Luís (Marcelino Moreno); Andrey (Júnior Urso), Liziero e Bruno Gomes; Willian Pottker (Kaio César), Alef Manga e Rodrigo Pinho (Robson). Técnico: Antônio Oliveira.

Sport 3

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo (Pedro Martins), Fabinho e Jorginho (Gabriel Santos); Labandeira (Edinho), Luciano Juba (Matheus Vargas) e Vagner Love (Felipinho). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Couto Pereira (Curitiba/PR)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Gols: Vagner Love, aos 8' do 1T e 14' do 2T, Luciano Juba, aos 5' do 2T (SPT); Alef Manga, aos 15' e 25' do 1T e 30' do 2T (COR)

Cartões amarelos: Victor Luis, Jamerson, Kaio César (COR); Labandeira, Thyere, Cariús (SPT)

