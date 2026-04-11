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SÉRIE B

Em jogo movimentado, Sport sofre gol no fim e fica no empate com o Avaí

Resultado deixou o Leão pernambucano na oitava posição, com seis pontos

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Sport 2x2 Avaí, pela Série BSport 2x2 Avaí, pela Série B - Foto: Paulo Paiva/SCR

Em duelo de leões disputado na noite deste sábado (11), na Ilha do Retiro, um ponto para cada. Em confronto válido pela quarta rodada da Série B, Sport e Avaí fizeram um jogo movimentado e ficaram no 2x2. O resultado levou o Rubro-negro aos seis pontos, ficando em oitavo lugar na tabela. Com oito pontos, os catarinenses assumiram o primeiro lugar na tabela.  

O Sport não teve um início de partida dos melhores diante do seu torcedor. Com o Avaí fazendo boa marcação, o Rubro-negro teve dificuldades para construir jogadas e ameaçar a meta adversária. Pressionando a saída de bola dos pernambucanos, o time catarinense acabou sendo premiado com um pênalti, aos 17 minutos, após toque de mão de Zé Marcos. Na cobrança, Luiz Henrique bateu e colocou os visitantes em vantagem. 

Mais incisivo em campo, o Avaí quase ampliou o placar aos 24 minutos. Zé Ricardo foi acionado na esquerda, viu Thiago Couto adiantado, tentou surpreender o goleiro, mas a bola saiu sem direção. Logo na sequência, Felipinho chegou a balançar as redes pelo Sport, mas o gol foi anulado por impedimento. 

Mais aceso em campo, o Sport chegou perto do empate em tentativas de Biel, Zé Marcos e Zé Lucas. Mas foi nos acréscimos que o Rubro-negro chegou ao empate. Em jogada na área, Zé Ricardo disputou espaço com Habraão, mas tocou na bola com o braço. Com auxílio do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Chrystian Barletta deslocou o goleiro Léo Aragão e deixou tudo igual. 

Buscando dar mais ofensividade ao time, Márcio Goiano voltou do intervalo com Iury Castilho e Carlos de Pena, nas vagas de Clayson e Biel, respectivamente. As mudanças deram outra cara ao Rubro-negro, que passou a acumular chances desperdiçadas na Ilha do Retiro. 

Com menos de dez minutos, o Sport já tinha incomodado a meta catarinense em chegadas de Barletta, Perotti e Carlos de Pena. Aos 13 minutos, foi do camisa 10, inclusive, a principal chance. Em bela cobrança de falta, De Pena carimbou o travessão de Léo Aragão. 

Ajustando a marcação e diminuindo os espaços do Sport, o Avaí só veio incomodar o time da Praça da Bandeira aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Allyson subiu sozinho e botou Thiago Couto para fazer boa defesa. Dois minutos depois, como resposta, Yago Felipe acionou Iury Castilho na direita, mas o atacante viu a tentativa de cavadinha sair sobre a meta. 

No fim, mais uma vez com as participações dos reservas, como já tinha sido contra o Retrô, o Sport virou o placar. Marlon Douglas recebeu e cruzou da direita. Iury Castilho furou e Carlos de Pena, livre, bateu para virar o placar, aos 43 minutos. No apagar das luzes, no entanto, Sorriso deixou tudo igual aos 50 minutos, ao tocar na saída de Thiago Couto.  

Ficha do jogo

Sport 2
Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos (Habraão) e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel (Marlon Douglas) e Biel; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti (Gustavo Maia). Técnico: Márcio Goiano.

Avaí 2
Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson, Baldini e DG; Zé Ricardo, Paulo Vítor, Luiz Henrique (Del Piage) e Jean Lucas (Cristiano); Thayllon (Sorriso) e Walace França (Isaías). Técnico: Cauan de Almeida. 

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Gols: Luiz Henrique, aos 19' do 1T, e Sorriso, aos 50' do 2T (AVA); Chrystian Barletta, aos 53' do 1T, e Carlos de Pena, aos 43' do 2T (SPT)
Cartões amarelos: Chrystian Barletta, Gustavo Maia (SPT); Luiz Henrique, Wallison, Zé Ricardo, Paulo Vítor (AVA)

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