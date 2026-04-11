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SÉRIE B Em jogo movimentado, Sport sofre gol no fim e fica no empate com o Avaí Resultado deixou o Leão pernambucano na oitava posição, com seis pontos

Em duelo de leões disputado na noite deste sábado (11), na Ilha do Retiro, um ponto para cada. Em confronto válido pela quarta rodada da Série B, Sport e Avaí fizeram um jogo movimentado e ficaram no 2x2. O resultado levou o Rubro-negro aos seis pontos, ficando em oitavo lugar na tabela. Com oito pontos, os catarinenses assumiram o primeiro lugar na tabela.

O Sport não teve um início de partida dos melhores diante do seu torcedor. Com o Avaí fazendo boa marcação, o Rubro-negro teve dificuldades para construir jogadas e ameaçar a meta adversária. Pressionando a saída de bola dos pernambucanos, o time catarinense acabou sendo premiado com um pênalti, aos 17 minutos, após toque de mão de Zé Marcos. Na cobrança, Luiz Henrique bateu e colocou os visitantes em vantagem.

Mais incisivo em campo, o Avaí quase ampliou o placar aos 24 minutos. Zé Ricardo foi acionado na esquerda, viu Thiago Couto adiantado, tentou surpreender o goleiro, mas a bola saiu sem direção. Logo na sequência, Felipinho chegou a balançar as redes pelo Sport, mas o gol foi anulado por impedimento.

Mais aceso em campo, o Sport chegou perto do empate em tentativas de Biel, Zé Marcos e Zé Lucas. Mas foi nos acréscimos que o Rubro-negro chegou ao empate. Em jogada na área, Zé Ricardo disputou espaço com Habraão, mas tocou na bola com o braço. Com auxílio do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Chrystian Barletta deslocou o goleiro Léo Aragão e deixou tudo igual.

Buscando dar mais ofensividade ao time, Márcio Goiano voltou do intervalo com Iury Castilho e Carlos de Pena, nas vagas de Clayson e Biel, respectivamente. As mudanças deram outra cara ao Rubro-negro, que passou a acumular chances desperdiçadas na Ilha do Retiro.

Com menos de dez minutos, o Sport já tinha incomodado a meta catarinense em chegadas de Barletta, Perotti e Carlos de Pena. Aos 13 minutos, foi do camisa 10, inclusive, a principal chance. Em bela cobrança de falta, De Pena carimbou o travessão de Léo Aragão.

Ajustando a marcação e diminuindo os espaços do Sport, o Avaí só veio incomodar o time da Praça da Bandeira aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Allyson subiu sozinho e botou Thiago Couto para fazer boa defesa. Dois minutos depois, como resposta, Yago Felipe acionou Iury Castilho na direita, mas o atacante viu a tentativa de cavadinha sair sobre a meta.

No fim, mais uma vez com as participações dos reservas, como já tinha sido contra o Retrô, o Sport virou o placar. Marlon Douglas recebeu e cruzou da direita. Iury Castilho furou e Carlos de Pena, livre, bateu para virar o placar, aos 43 minutos. No apagar das luzes, no entanto, Sorriso deixou tudo igual aos 50 minutos, ao tocar na saída de Thiago Couto.

Ficha do jogo

Sport 2

Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos (Habraão) e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel (Marlon Douglas) e Biel; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti (Gustavo Maia). Técnico: Márcio Goiano.

Avaí 2

Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson, Baldini e DG; Zé Ricardo, Paulo Vítor, Luiz Henrique (Del Piage) e Jean Lucas (Cristiano); Thayllon (Sorriso) e Walace França (Isaías). Técnico: Cauan de Almeida.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: Luiz Henrique, aos 19' do 1T, e Sorriso, aos 50' do 2T (AVA); Chrystian Barletta, aos 53' do 1T, e Carlos de Pena, aos 43' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Chrystian Barletta, Gustavo Maia (SPT); Luiz Henrique, Wallison, Zé Ricardo, Paulo Vítor (AVA)

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