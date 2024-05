A- A+

Vôlei Em jogo muito equilibrado, Brasil vence Argentina no tie-break na Liga das Nações de Vôlei No Maracanãzinho, Seleção Masculina iniciou vencendo, sofreu a virada e precisou virar novamente

Qualquer que seja a disputa, Brasil e Argentina produzem um duelo à parte. Nesta quinta-feira (21), pela disputa da Liga das Nações de Vôlei, a equipe comandada por Bernardinho sofreu, se reergueu e fechou o confronto contra o hermanos por 3x2, no ginásio do Maracanãzinho.



1º set - 25x13

Logo no primeiro set, o Brasil apresentou tudo aquilo que o torcedor não viu na estreia contra Cuba. Com um grande volume em quadra, a Seleção conseguiu defender melhor, tendo um bloqueio mais eficiente e uma defesa mais presente. Além disso, contando com uma atuação mais consistente do oposto Darlan, que apenas na primeira parcial quase igualou a mesma pontuação do jogo anterior.

2º set - 20x25

No segundo set, a Argentina conseguiu entrar no jogo novamente. Com cinco pontos de Palonsky e uma boa atuação do líbero Danani, a equipe visitante conseguiu levar problemas para o time brasileiro e venceu a segunda parcial.

3º set - 19x25

Um fator que foi fundamental no set anterior e que seguiu fazendo influência no terceiro foi o saque. Pelo lado argentino, esse fundamento esteve bem encaixado e levando problemas ao passe brasileiro. Já a recíproca não era verdadeira e o levantador De Cecco teve muita tranquilidade para acionar seus companheiros, que conseguiram virar a partida.

4º set - 25x23

Pressionado pelo resultado, Bernardinho partiu para ajustar o que havia de errado em quadra. O Brasil passou a contar com uma maior presença do bloqueio e ainda viu uma melhora significativa do ponteiro Lucarelli, que anotou sete pontos nesta parcial, muitos deles acontecendo na saída de rede.



5º set - 15x11

Embalado pela torcida, o Brasil conseguiu manter o ritmo comandado pelo levantador Fernando Cachopa. O camisa 14 teve tranquilidade para escolher os melhores ataques, acionando Lucarelli e Darlan no tempo certo.



