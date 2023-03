A- A+

Copa do Nordeste Em jogo suspenso pela chuva, Sport mantém vantagem sobre ABC e vai à final da Copa do Nordeste Últimos 30 minutos da partida foram disputados na noite desta quinta-feira (30), na Iha do Retiro

O Sport está classificado para a final da Copa do Nordeste 2023. Após o confronto com o ABC ser suspenso por conta das fortes chuvas que caíram no Recife na última quarta-feira (29), as equipes voltaram a entrar em campo nesta quinta (30) para disputar o terço final do duelo válido pela semifinal do Nordestão. E com o gol marcado por Vagner Love antes da paralisação do confronto, o Leão bateu os potiguares por 1x0 e carimbou a ida à sua sétima decisão da competição regional. O adversário na busca pelo tetracampeonato será o Ceará, que venceu o Fortaleza por 3x2.

Esta será a segunda vez que Sport e Ceará irão se enfrentar na final da Copa do Nordeste. Em 2014, o Rubro-negro levou a melhor sobre o Vozão e ficou com o caneco. Foi a última vez que o Leão levantou a taça do torneio. Dono da melhor campanha da edição atual, o Sport fará o confronto decisivo em casa, com o primeiro jogo acontecendo em Fortaleza. A CBF ainda divulgará as datas dos duelos.

Com a classificação à grande final do Nordestão, o Sport já garante, também, R$ 1,3 milhão ao cofre do clube. Este é o prêmio pago ao vice-campeão do torneio. Em caso de título, o Leão embolsará R$ 2 milhões, que somados aos R$ 4,4 milhões já conquistados, fará o clube pernambucano abocanhar a bagatela de R$ 6,4 milhões com a competição.

O jogo

Se no recorte até a paralisação da partida, o ABC encontrava dificuldades para se achar em campo - principalmente no primeiro tempo -, desde o retorno do encontro aos 16 minutos da etapa complementar, o Elefante tratou de fazer uma verdadeira blitz sobre o Sport, em busca de igualar o placar. A posse de bola chegou a marcar 73% para o clube potiguar, e o bom momento foi transformado em chance clara de gol. Aos 21, em grande escapada pela direita, Jailson deixou o marcador para trás e invadiu a área. O camisa 8 tinha boas opções de passe, mas preferiu a finalização, parando em Renan.

Pressionado pelo torcedor, o Sport viu a necessidade de sair do campo defensivo e passou a dificultar mais as investidas alvinegras. Como resposta, teve duas boas oportunidades em sequência. Primeiro, Juba chutou travado, após passe de Jorginho. Depois, após sobra na cobrança de escanteio, Cariús viu seu chute sair com perigo ao gol defendido por Simão.

Com o jogo aberto, o time pernambucano teve a última grande chance de balançar as redes. Autor do gol da classificação, Love aproveitou bola cruzada e cabeceou para grande intervenção do goleiro potiguar.

Ficha do jogo

Sport 1

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho (Gabriel Santos); Labandeira (Edinho), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ABC 0

Simão; Alemão, Richardson (Jhonnathan), Walber (Maycon Douglas) e Márcio Azevedo (Caíque); Daniel (Allan Dias), Wellington Reis e Raphael Luz (Jailson); Léo Ceará, Fábio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Rondinelle dos Santos Tavares (ambos de AL)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Gols: Vagner Love, ao 1' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Vagner Love, Renan, Labandeira, Thyere (SPT); Felipe Garcia, Simão (ABC)

