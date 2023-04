Em jogo-treino, Santa Cruz empata com o Botafogo-PB, no Arruda

A- A+

Em jogo-treino preparatório para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebeu no Arruda o Botafogo-PB e ficou no empate por 2x2, na tarde desta quarta-feira (26). A movimentação teve três tempos de 30 minutos, duração suficiente para Felipe Conceição utilizar as mais diferentes opções que tem no elenco. A Cobra Coral estreia no primeiro final de semana de maio, contra o Iguatu, em casa.

O time titular que vem sendo trabalhado pelo técnico Felipe Conceição e que iniciou a atividade é formado por: Michael; Anderson Paulista (Jadson), Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinícius; Daniel Pereira (Pingo), Fabrício (Marcelinho) e Chiquinho (Nadson); Lucas Silva (Maranhão), Emerson Galego (Dayvid) e Pipico (Gabriel Cardoso).

Os visitantes abriram o placar com Netinho, aos 14 minutos do segundo tempo, num arremate de fora da área. A Cobra Coral igualou o marcador com Pipico aos 28. O atacante aproveitou a escorada de Emerson Galego e finalizou de voleio para o gol. De novo ele, o camisa nove coral aproveitou sobra na pequena área e virou para a equipe na terceira etapa. Mas a vantagem não demorou muito tempo. Rogerinho marcou de cobertura quando faltava pouco para o jogo terminar.

Ainda sem data e horário definido pela CBF, o Santa Cruz estreia diante do Iguatu, na Série D. A expectativa é que o jogo ocorra entre os dias seis e sete de maio, segundo a tabela básica divulgada pela Confederação. A partida será no Arruda.

